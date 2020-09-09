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09 Eylül 2020, Çarşamba
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'nin menajeri tesislerinde!

Gökhan Töre'nin menajeri Beşiktaş tesislerinde!

Son dakika haberine göre 'la yollarını ayıran tecrübeli futbolcu 'nin menajeri, Beşiktaşlı yöneticilerle görüşmek üzere 'ne geldi.

Geçtiğimiz günlerde 'la sözleşmesini fesheden , 'a transfer oluyor. A Spor'un haberine göre tecrübeli oyuncunun menajeri, siyah-beyazlı takımın yöneticileri ile görüşmek üzere 'ne geldi.

Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen deneyimli yıldız, anlaşmaya varılırsa eski takımına geri dönmüş olacak. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Sergen Yalçın'la Yeni Malatyaspor'da da beraber çalışmıştı. Gökhan Töre, geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 28 maça çıkarken 2 gol attı ve 5 asist yaptı.

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'nin sözleşmesinin 4 milyon TL karşılığında feshedildiğini açıklamıştı.

Gökhan Töre adım adım Beşiktaş'a!

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  1. 09.09.2020
  2. Güncelleme: 09.09.2020 14:51
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