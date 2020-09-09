Gökhan Töre'nin menajeri Beşiktaş tesislerinde!
Son dakika haberine göre Yeni Malatyaspor'la yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Gökhan Töre'nin menajeri, Beşiktaşlı yöneticilerle görüşmek üzere Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.
Geçtiğimiz günlerde Yeni Malatyaspor'la sözleşmesini fesheden Gökhan Töre, Beşiktaş'a transfer oluyor. A Spor'un haberine göre tecrübeli oyuncunun menajeri, siyah-beyazlı takımın yöneticileri ile görüşmek üzere Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.
Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş forması giyen deneyimli yıldız, anlaşmaya varılırsa eski takımına geri dönmüş olacak. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Sergen Yalçın'la Yeni Malatyaspor'da da beraber çalışmıştı. Gökhan Töre, geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 28 maça çıkarken 2 gol attı ve 5 asist yaptı.
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre'nin sözleşmesinin 4 milyon TL karşılığında feshedildiğini açıklamıştı.
- 09.09.2020
- Güncelleme: 09.09.2020 14:51
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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