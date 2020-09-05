Choupo Moting serbest kaldı
Adı Beşiktaş’la anılan Kamerunlu golcü Choupo Moting PSG ile sözleşmesinin bitmesinin ardından serbest kaldı.
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerinden Eric Maxim Choupo Moting serbest kaldı. Paris Saint-Germain'le sözleşmesi sona eren Kamerunlu forvetin, kontratını uzatabileceği iddia edilmişti ancak Fransız devi, tecrübeli oyuncuyla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmadı.
31 yaşındaki yıldız, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde fi nale çıkan PSG'nin yarı finale yükselmesini sağlayan golcü kaydetmişti. Kamerun basınında yer alan haberlere göre kulüp yönetimi, oyuncunun Mbappe ve Neymar seviyesinde olmadığını düşünüyor. 1 Eylül itibarıyla kulüpsüz kalan Moting'i, sezon bitiminden bu yana Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ve İtalya'dan bazı takımlar da istiyordu.
- 5.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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