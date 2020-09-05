Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerinden Eric Maxim Choupo Moting serbest kaldı. Paris Saint-Germain'le sözleşmesi sona eren Kamerunlu forvetin, kontratını uzatabileceği iddia edilmişti ancak Fransız devi, tecrübeli oyuncuyla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmadı.

31 yaşındaki yıldız, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde fi nale çıkan PSG'nin yarı finale yükselmesini sağlayan golcü kaydetmişti. Kamerun basınında yer alan haberlere göre kulüp yönetimi, oyuncunun Mbappe ve Neymar seviyesinde olmadığını düşünüyor. 1 Eylül itibarıyla kulüpsüz kalan Moting'i, sezon bitiminden bu yana Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ve İtalya'dan bazı takımlar da istiyordu.