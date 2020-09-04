Lens’ten garip teklif!
Beşiktaş'ın 2018/2019 sezonunda İngiliz ekibi Sunderland'dan 4.09 milyon Euro bonservis bedeli ile kadroya kattığı ve yıllık 1.9 milyon Euro alan Hollandalı yıldız Jeremain Lens, 800 bin Euro’luk teklif için “Aradaki farkı öderseniz giderim” resti çekti.
Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği ve senelik 1.9 milyon euro kazanan Lens, siyah-beyazlı yönetimi şoke eden bir talepte bulundu. Feyenoord ya da Utrecht'e transfer olması durumunda 800 bin euro garanti ücret alacak olan Lens, aradaki fark olan 1.1 milyon euro'yu 2 yıl boyunca siyah-beyazlı yönetimden talep etti. Beşiktaş'a herhangi bir bonservis bedeli kazandırmayacak olan Lens'in bu talepi yönetim tarafından büyük bir tepki ile karşılandı.
N'KOUDOU 15 GÜN YOK
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou şoku yaşanıyor. Sivas maçında sakatlık geçiren Fransız yıldızın, sol uyluk arka adalesinde ikinci derecede zorlanma tespit edildi. N'Koudou sakatlığından dolayı Süper Lig'in ilk haftasındaki Trabzonspor maçında oynayamayacak.
- 4.9.2020
- Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı! "İyi ki doğdun İmparator"
- Şenol Güneş: En iyi performansı veren kişi Uğurcan'dı
- Vedat Muriqi giderse yerine kim gelecek? Canlı yayında açıkladı!
- Emre Bol: Mevlüt Erdinç Hatayspor veya Karagümrük'e transfer olacak
- Martin Linnes'ten Norveç Milli Takımı antrenmanında Türkçe motivasyon konuşması!
- Milli Takım'da dikkat çeken kare! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
- İşte sosyal medyada Arda Turan tepkileri!
- Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Anlaşma sağlandı! Yıldız golcü kiralanıyor
- Fenerbahçe'de Ozan Tufan kararı! Yeni transferlerle bambaşka 11...
- Usta yazar, Belhanda ve Fatih Terim'i topa tuttu! "Taraftarı uyutmak için..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lens’ten garip teklif! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.