Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Anlaşma sağlandı! Yıldız golcü kiralanıyor - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Eylül 2020, Perşembe
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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Anlaşma sağlandı! Yıldız golcü kiralanıyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Anlaşma sağlandı! Yıldız golcü kiralanıyor

Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından santrfor arayışlarına hız veren Beşiktaş transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin devreye girdiği yıldız golcü ile her konuda anlaşma sağladı.

3 Eylül 2020 Perşembe 13:58
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Anlaşma sağlandı! Yıldız golcü kiralanıyor

Beşiktaş transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar yıldız santrfor ile her konuda anlaşma sağladı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Anlaşma sağlandı! Yıldız golcü kiralanıyor

Yeni sezon hazırlıklarını Ümraniye Nevzat demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş'ta diğer yandan transfer çalışmaları da tümü hızıyla devam ediyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Anlaşma sağlandı! Yıldız golcü kiralanıyor

Transfer dönemine hızlı giriş yapan Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'dan N'Sakala, Welinton ve Kayserispor'dan Mensah'ı kadrosuna katmıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Anlaşma sağlandı! Yıldız golcü kiralanıyor

Siyah Beyazlılar son olarak Atletico Madrid'den 21 yaşındaki stoper Francisco Montero'yu 1 yıllığına kiraladı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Anlaşma sağlandı! Yıldız golcü kiralanıyor

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçı olan PAOK karşılaşmasının ardından transferle ilgili flaş mesajlar vererek transferde gecikme yaşandığını ifade etmişti. Yalçın son olarak Sivasspor ile oynanan hazırlık maçının ardından basın toplantısı düzenleyeceğini ve birçok konuda açıklamalarda bulunacağını belirtmişti.

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