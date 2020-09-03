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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Anlaşma sağlandı! Yıldız golcü kiralanıyor
Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından santrfor arayışlarına hız veren Beşiktaş transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin devreye girdiği yıldız golcü ile her konuda anlaşma sağladı.
3 Eylül 2020 Perşembe 13:58
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Beşiktaş transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar yıldız santrfor ile her konuda anlaşma sağladı.
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Yeni sezon hazırlıklarını Ümraniye Nevzat demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş'ta diğer yandan transfer çalışmaları da tümü hızıyla devam ediyor.
Transfer dönemine hızlı giriş yapan Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'dan N'Sakala, Welinton ve Kayserispor'dan Mensah'ı kadrosuna katmıştı.
Siyah Beyazlılar son olarak Atletico Madrid'den 21 yaşındaki stoper Francisco Montero'yu 1 yıllığına kiraladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçı olan PAOK karşılaşmasının ardından transferle ilgili flaş mesajlar vererek transferde gecikme yaşandığını ifade etmişti. Yalçın son olarak Sivasspor ile oynanan hazırlık maçının ardından basın toplantısı düzenleyeceğini ve birçok konuda açıklamalarda bulunacağını belirtmişti.