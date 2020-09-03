Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Anlaşma sağlandı! Yıldız golcü kiralanıyor

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçı olan PAOK karşılaşmasının ardından transferle ilgili flaş mesajlar vererek transferde gecikme yaşandığını ifade etmişti. Yalçın son olarak Sivasspor ile oynanan hazırlık maçının ardından basın toplantısı düzenleyeceğini ve birçok konuda açıklamalarda bulunacağını belirtmişti.