Beşiktaş'ın Joel Obi'yle ilgilendiğini duyurdular!

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Beşiktaş'la ilgili İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. Tggialloblu adlı sitede yer alan habere göre siyah-beyazlı ekip, bonservisi Chievo'da bulunan Joel Obi'yi gündemine aldı.

Beşiktaş ile birlikte tecrübeli orta saha için Serie A'ya bu sezon yükselen Spezia'nın da devrede olduğu bildirildi. Chievo ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Obi, geride bıraktığımı sezon çıktığı 29 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

1991 doğumlu Nijeryalı oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'u çalıştırdığı dönemden öğrencisi...



