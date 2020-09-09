Beşiktaş'ın Joel Obi'yle ilgilendiğini duyurdular! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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'ın 'yle ilgilendiğini duyurdular!

Beşiktaş'ın Joel Obi'yle ilgilendiğini duyurdular!

çalışmalarını sürdüren , teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda belirlenen adaylar için temaslarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların son olarak bonservisi Chievo'da bulunan 'yle ilgilendiği ifade edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

'in başlamasına sayılı günler kala çalışmalarını yoğunlaştıran 'la ilgili 'dan sürpriz bir iddia geldi. Tggialloblu adlı sitede yer alan habere göre siyah-beyazlı ekip, bonservisi Chievo'da bulunan 'yi gündemine aldı.

Beşiktaş ile birlikte tecrübeli orta saha için Serie A'ya bu sezon yükselen Spezia'nın da devrede olduğu bildirildi. Chievo ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Obi, geride bıraktığımı sezon çıktığı 29 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

1991 doğumlu Nijeryalı oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'u çalıştırdığı dönemden öğrencisi...


  1. 09.09.2020
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