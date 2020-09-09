Beşiktaş'ın Joel Obi'yle ilgilendiğini duyurdular!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda belirlenen adaylar için temaslarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların son olarak bonservisi Chievo'da bulunan Joel Obi'yle ilgilendiği ifade edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Beşiktaş'la ilgili İtalya'dan sürpriz bir iddia geldi. Tggialloblu adlı sitede yer alan habere göre siyah-beyazlı ekip, bonservisi Chievo'da bulunan Joel Obi'yi gündemine aldı.
Beşiktaş ile birlikte tecrübeli orta saha için Serie A'ya bu sezon yükselen Spezia'nın da devrede olduğu bildirildi. Chievo ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Obi, geride bıraktığımı sezon çıktığı 29 maçta 1 gol atarken 2 de asist yaptı.
1991 doğumlu Nijeryalı oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'u çalıştırdığı dönemden öğrencisi...
- 09.09.2020
- İspanya'dan Beşiktaş'a sıra dışı transfer teklifi! Antonio Sanabria...
- Emre Belözoğlu'na büyük sürpriz! 'Alo ben Emre abin'
- Lebron James açıkladı! Çocuklarını neden Bubble'a götürmedi?
- Usta yazardan Fenerbahçe sözleri! "Transfer rekoru başarı getirecek diye bir şey yok"
- Galatasaray'ın Nainggolan için yaptığı teklif belli oldu
- Flaş transfer harekatı! Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray'a!
- Galatasaray'da flaş gelişme! 5 milyon Euro'luk teklif reddedilmiş
- Ne Kalinic ne Zahavi...Muriqi'nin yerine dünya yıldızı!
- Fenerbahçe'nin sağına süper Tangocu! Görüşmeler başlıyor
- Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Marcel Tisserand'ın bilinmeyenleri
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın Joel Obi'yle ilgilendiğini duyurdular! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.