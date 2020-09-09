İspanya'dan Beşiktaş'a sıra dışı transfer teklifi! Antonio Sanabria... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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'dan 'a sıra dışı teklifi! ...

İspanya'dan Beşiktaş'a sıra dışı transfer teklifi! Antonio Sanabria...

'taki sözleşmesini tek taraflı fesheden 'i kadrosuna katan İspanyol ekibi , siyah-beyazlı takımla 'lık olmuştu. Beşiktaş'ın 2 milyon euro tazminat istediği Real Betis'ten 'a sıra dışı bir teklifi geldi. Lig başlamadan Ruiz'in transferini tescil ettirmek isteyen İspanyol ekibi, siyah-beyazlılara 24 yaşındaki golcü 'yı önerdi.

'ta santrfor arayışı tüm hızıyla devam ediyor. 'ın raporuna göre çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar tartışılmayacak bir golcüyle kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.

Ze Luis, Cisse, Kalinic ve Aboubakar gibi listesindeki isimlerle anlaşma sağlayamayan Beşiktaş'a 'dan sıra dışı bir teklif geldi. ekibi bir süredir Beşiktaş'la kriz yaşıyordu. Siyah-beyazlılarla olan sözleşmesini alacaklarını gerekçe göstererek tek taraflı fesheden , ülkesine dönerek Real Betis'le sözleşme imzalamıştı.

BETIS'TEN ÇARPICI TEKLİF!
Beşiktaş da bu feshi haksız bularak konuyu 'ya taşımış ve Real Betis'ten de 2 milyon euro tazminat talep etmişti. Lig başlamadan Ruiz'in transferini tescil ettirmek isteyen İspanyol ekibi, siyah-beyazlıları ikna etmek için çarpıcı bir teklifte bulundu.

HOCA KARAR VERECEK
Beşiktaş'ın uzun süredir golcü aramasını fırsat bilen Real Betis'in yöneticileri, geçen sezon İtalya Serie A ekibi Genoa'ya kiralanan Paraguaylı milli futbolcu 'yı Beşiktaş'a önerdi. Yapılan teklifin detayları da çok cazip. Yirmi dört yaşındaki golcü oyuncu bir yıllığına kiralanacak.

Eğer siyah-beyazlılar Sanabria'nın performansından memnun kalırsa bonservisi için de öncelik hakkına sahip olacak. Maddi zorluk içindeki yönetim bu teklife oldukça sıcak bakıyor. Siyah-beyazlı idareciler, teknik direktör Sergen Yalçın'la yapılacak görüşme sonrasında Real Betis'e cevabını iletecek.

  1. 09.09.2020
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