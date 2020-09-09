İspanya'dan Beşiktaş'a sıra dışı transfer teklifi! Antonio Sanabria...
Beşiktaş'taki sözleşmesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz'i kadrosuna katan İspanyol ekibi Real Betis, siyah-beyazlı takımla FIFA'lık olmuştu. Beşiktaş'ın 2 milyon euro tazminat istediği Real Betis'ten Kartal'a sıra dışı bir transfer teklifi geldi. Lig başlamadan Ruiz'in transferini tescil ettirmek isteyen İspanyol ekibi, siyah-beyazlılara 24 yaşındaki golcü Antonio Sanabria'yı önerdi.
Beşiktaş'ta santrfor arayışı tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar tartışılmayacak bir golcüyle kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.
Ze Luis, Cisse, Kalinic ve Aboubakar gibi listesindeki isimlerle anlaşma sağlayamayan Beşiktaş'a İspanya'dan sıra dışı bir teklif geldi. La Liga ekibi Real Betis bir süredir Beşiktaş'la kriz yaşıyordu. Siyah-beyazlılarla olan sözleşmesini alacaklarını gerekçe göstererek tek taraflı fesheden Victor Ruiz, ülkesine dönerek Real Betis'le sözleşme imzalamıştı.
BETIS'TEN ÇARPICI TEKLİF!
Beşiktaş da bu feshi haksız bularak konuyu FIFA'ya taşımış ve Real Betis'ten de 2 milyon euro tazminat talep etmişti. Lig başlamadan Ruiz'in transferini tescil ettirmek isteyen İspanyol ekibi, siyah-beyazlıları ikna etmek için çarpıcı bir teklifte bulundu.
HOCA KARAR VERECEK
Beşiktaş'ın uzun süredir golcü aramasını fırsat bilen Real Betis'in yöneticileri, geçen sezon İtalya Serie A ekibi Genoa'ya kiralanan Paraguaylı milli futbolcu Antonio Sanabria'yı Beşiktaş'a önerdi. Yapılan teklifin detayları da çok cazip. Yirmi dört yaşındaki golcü oyuncu bir yıllığına kiralanacak.
Eğer siyah-beyazlılar Sanabria'nın performansından memnun kalırsa bonservisi için de öncelik hakkına sahip olacak. Maddi zorluk içindeki yönetim bu teklife oldukça sıcak bakıyor. Siyah-beyazlı idareciler, teknik direktör Sergen Yalçın'la yapılacak görüşme sonrasında Real Betis'e cevabını iletecek.
- 09.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İspanya'dan Beşiktaş'a sıra dışı transfer teklifi! Antonio Sanabria... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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