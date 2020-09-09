Sağ beke Fransız yıldız! Beşiktaş teklifini yaptı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Sağ beke Fransız yıldız! Kartal teklifini yaptı

Sağ beke Fransız yıldız! teklifini yaptı

Sağ beke Fransız yıldız! Beşiktaş teklifini yaptı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren 'ta flaş gelişmeleri yaşanıyor... Siyah beyazlılar; Santon, Yedlin, Wagve ve ’nin ardından Portekiz ekibinde oynayan ’i listesine aldı. 24y aşındaki futbolcu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunuldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

rotayı sağ beke çevirdi... Takvim'in haberine göre; Bir süredir savunmanın sağı için arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlılar listesine aldığı Santon, Yedlin, Wagve ve 'nin ardından bu kez 'da oynayan 24 yaşındaki Fransız star 'e de kanca attı. Bu oyuncu için düğmeye basıldı.

Geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon'da 14 resmi maça çıkan Rosier çoğunlukla yedek kulübesinde yer aldı. Beşiktaş scout ekibinin bu oyuncu için olumlu görüş bildirdiği ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi'nin sözleşmesi 2024 Haziran'a kadar sürecek olan Rosier'i kiralamak için teklifte bulunduğu belirlendi.

Portekiz kulübünün ise teklife henüz yanıt vermediği öğrenildi. Sağ bek transferini bir an önce sonuçlandırmak isteyen Beşiktaş'ın Valentin Rosier için hemen cevap beklediği bu olmazsa diğer adaylara yöneleceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Valentin Roser'in sürekli oynayacak bir takımda forma gişmek istediği ve bu nedenle Beşiktaş'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Bu oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanması için yönetimin teklif yaptığı öne sürüldü. Bu oyuncu hakkında bu hafta içersinde çok önemli gelişmelerin yaşanabilir.

  1. 09.09.2020
  2. Güncelleme: 09.09.2020 01:06
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sağ beke Fransız yıldız! Beşiktaş teklifini yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA