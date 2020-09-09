Sağ beke Fransız yıldız! Beşiktaş teklifini yaptı
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Siyah beyazlılar; Santon, Yedlin, Wagve ve Nazım Sangare’nin ardından Portekiz ekibinde oynayan Valentin Rosier’i listesine aldı. 24y aşındaki futbolcu için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunuldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Beşiktaş rotayı sağ beke çevirdi... Takvim'in haberine göre; Bir süredir savunmanın sağı için arayışlarını sürdüren Siyah-Beyazlılar listesine aldığı Santon, Yedlin, Wagve ve Nazım Sangare'nin ardından bu kez Sporting Lizbon'da oynayan 24 yaşındaki Fransız star Valentin Rosier'e de kanca attı. Bu oyuncu için düğmeye basıldı.
Geçtiğimiz sezon Sporting Lizbon'da 14 resmi maça çıkan Rosier çoğunlukla yedek kulübesinde yer aldı. Beşiktaş scout ekibinin bu oyuncu için olumlu görüş bildirdiği ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi'nin sözleşmesi 2024 Haziran'a kadar sürecek olan Rosier'i kiralamak için teklifte bulunduğu belirlendi.
Portekiz kulübünün ise teklife henüz yanıt vermediği öğrenildi. Sağ bek transferini bir an önce sonuçlandırmak isteyen Beşiktaş'ın Valentin Rosier için hemen cevap beklediği bu transfer olmazsa diğer adaylara yöneleceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Valentin Roser'in sürekli oynayacak bir takımda forma gişmek istediği ve bu nedenle Beşiktaş'a sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Bu oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanması için yönetimin teklif yaptığı öne sürüldü. Bu oyuncu hakkında bu hafta içersinde çok önemli gelişmelerin yaşanabilir.
- 09.09.2020
- Güncelleme: 09.09.2020 01:06
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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