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08 Eylül 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Josef transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları

Josef de Souza ile anlaştı

Beşiktaş Josef de Souza ile anlaştı

Son dakika transfer haberi... Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Josef de Souza ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı ve Brezilyalı orta sahayı 'a davet etti. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam eden , bir transferi daha bitirdi.

Siyah-beyazlı ekip, deneyimli teknik adam Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Kara Kartal, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza ile anlaştı.

A Spor'un haberine göre Brezilyalı oyuncu 'a davet edildi. 31 yaşındaki orta saha ile 1+1 yıllık kontrat yapılacak.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'de forma giyen Josef, geçtiğimiz sezon 23 maçta asist yaptı. Öte yandan Sambacı yıldızın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş Josef de Souza ile anlaştı

Turgay Demir'den Josef de Souza yorumu

  1. 08.09.2020
  2. Güncelleme: 08.09.2020 23:28
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