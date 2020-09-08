Beşiktaş Josef de Souza ile anlaştı
Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Josef de Souza ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı ve Brezilyalı orta sahayı İstanbul'a davet etti. İşte detaylar...
Yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam eden Beşiktaş, bir transferi daha bitirdi.
Siyah-beyazlı ekip, deneyimli teknik adam Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Kara Kartal, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza ile anlaştı.
A Spor'un haberine göre Brezilyalı oyuncu İstanbul'a davet edildi. 31 yaşındaki orta saha ile 1+1 yıllık kontrat yapılacak.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'de forma giyen Josef, geçtiğimiz sezon 23 maçta asist yaptı. Öte yandan Sambacı yıldızın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
- 08.09.2020
- Güncelleme: 08.09.2020 23:28
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş Josef de Souza ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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