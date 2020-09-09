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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler Göztepe Adı uzun süre Beşiktaş'la anılmıştı! Göztepe'den sürpriz hamle

adı 'la da anılan 'yı istiyor

Göztepe adı Beşiktaş'la da anılan Kevin Bua'yı istiyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , çalışmalarında vites yükseltti. temsilcisi, bir dönem 'ın da gündeminde yer alan 'yı renklerine bağlamak istiyor. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna cumartesi günü evinde Denizlispor ile oynayacağı maçla başlayacak olan , harekatına devam ediyor. Göz-Göz yönetimi kanat transferini bitirmek için hamle yaptı.

Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, İsviçre ekibi Basel'de forma giyen 'yı listesine ekledi. Basel ile sözleşmesi bittikten sonra yeniden anlaşmaya yanaşmayan ve kariyerini İsviçre dışında sürdürmek isteyen 27 yaşındaki oyuncuya Göz-Göz teklif götürdü. Futbolcunun menajeriyle bir ön görüşme yapan kurmaylar temaslardan olumlu sonuçlar aldı.

Futbolcunun bonservisinin elinde olması Kevin Bua isminin ön plana çıkmasını sağlarken maddi şartların oluşması halinde transfer resmiyet kazanacak. Göz- Göz'ün ayrıca Polonya'nın Legia Varşova takımından görev yapan Hırvat orta saha Domagoj Antolic ile görüştüğü ve arada ufak pürüzlerin kaldığı bildirildi. 30 yaşındaki Antolic'in 'e davet edildiği ve hafta sonuna kadar sözleşme imzalanabileceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ

Kevin Bua, Süper Lig ekibi 'ın gündeminden uzun süre düşmemişti. Geçtiğimiz mayıs ayında İsviçreli futbolcuyla temasa geçen Kartal yönetimi transferde mutlu sona ulaşamamış ve Bua defterini kapatmıştı.

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  1. 09.09.2020
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