Göztepe adı Beşiktaş'la da anılan Kevin Bua'yı istiyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, transfer çalışmalarında vites yükseltti. İzmir temsilcisi, bir dönem Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Kevin Bua'yı renklerine bağlamak istiyor. | Son dakika transfer haberleri
Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna cumartesi günü evinde Denizlispor ile oynayacağı maçla başlayacak olan Göztepe, transfer harekatına devam ediyor. Göz-Göz yönetimi kanat transferini bitirmek için hamle yaptı.
Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, İsviçre ekibi Basel'de forma giyen Kevin Bua'yı listesine ekledi. Basel ile sözleşmesi bittikten sonra yeniden anlaşmaya yanaşmayan ve kariyerini İsviçre dışında sürdürmek isteyen 27 yaşındaki oyuncuya Göz-Göz teklif götürdü. Futbolcunun menajeriyle bir ön görüşme yapan kurmaylar temaslardan olumlu sonuçlar aldı.
Futbolcunun bonservisinin elinde olması Kevin Bua isminin ön plana çıkmasını sağlarken maddi şartların oluşması halinde transfer resmiyet kazanacak. Göz- Göz'ün ayrıca Polonya'nın Legia Varşova takımından görev yapan Hırvat orta saha Domagoj Antolic ile görüştüğü ve arada ufak pürüzlerin kaldığı bildirildi. 30 yaşındaki Antolic'in İzmir'e davet edildiği ve hafta sonuna kadar sözleşme imzalanabileceği öğrenildi.
BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ
Kevin Bua, Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın gündeminden uzun süre düşmemişti. Geçtiğimiz mayıs ayında İsviçreli futbolcuyla temasa geçen Kartal yönetimi transferde mutlu sona ulaşamamış ve Bua defterini kapatmıştı.
- 09.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göztepe adı Beşiktaş'la da anılan Kevin Bua'yı istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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