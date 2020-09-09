Göztepe'de kaleye yeni aday! Amir Abedzadeh...
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kulüplerden Göztepe'de Beto'nun ayrılığı sonrası kaleci arayışları sürüyor. İzmir ekibi, Fabri transferinde anlaşma sağlananaması üzerine rotasını İranlı eldiven Amir Abedzadeh'e çevirdi. İşte detaylar...
Süper Lig'de Beto'nun ayrılmasının ardından yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdüren Göztepe, uzun süredir görüştüğü İspanyol file bekçisi Fabri'nin pazarlığı uzatması üzerine İranlı Amir Abedzadeh'e yöneldi. Ülkemizde daha önce Beşiktaş'ta oynayıp bonservisi Fulham'da olan 32 yaşındaki Fabri'yle görüşmelerden sonuç alamayan Göz-Göz, 27 yaşındaki Abedzadeh'le temaslara başladı. ABD'de Los Angeles Blues, ülkesinde Persepolis ile Rah Ahan takımlarında görev yapıp 3 yıldır Portekiz'de Maritimo'nun kadrosunda yer alan Abedzadeh'in imzaya yakın olduğu öğrenildi. 1.86 boyundaki İranlı eldiven, ülkesinde 3 kez de milli takımın kalesini korudu. Göztepe daha önce kaleye Adanaspor'dan genç file bekçisi İrfan Can'ı almıştı.
- 09.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göztepe'de kaleye yeni aday! Amir Abedzadeh... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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