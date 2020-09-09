Göztepe'de kaleye yeni aday! Amir Abedzadeh... - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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Haberler Göztepe Beto'nun yerine o geliyor! Transfer...

'de kaleye yeni aday! ...

Göztepe'de kaleye yeni aday! Amir Abedzadeh...

'de hazırlıklarını sürdüren kulüplerden 'de Beto'nun ayrılığı sonrası kaleci arayışları sürüyor. ekibi, Fabri transferinde anlaşma sağlananaması üzerine rotasını İranlı eldiven 'e çevirdi. İşte detaylar...

'de Beto'nun ayrılmasının ardından öncesi kaleci arayışlarını sürdüren , uzun süredir görüştüğü İspanyol file bekçisi Fabri'nin pazarlığı uzatması üzerine İranlı 'e yöneldi. Ülkemizde daha önce 'ta oynayıp bonservisi Fulham'da olan 32 yaşındaki Fabri'yle görüşmelerden sonuç alamayan Göz-Göz, 27 yaşındaki Abedzadeh'le temaslara başladı. ABD'de Blues, ülkesinde Persepolis ile Rah Ahan takımlarında görev yapıp 3 yıldır Portekiz'de Maritimo'nun kadrosunda yer alan Abedzadeh'in imzaya yakın olduğu öğrenildi. 1.86 boyundaki İranlı eldiven, ülkesinde 3 kez de milli takımın kalesini korudu. Göztepe daha önce kaleye 'dan genç file bekçisi İrfan Can'ı almıştı.

  1. 09.09.2020
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