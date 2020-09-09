UEFA'dan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kuraları için flaş karar!
UEFA, Atina'da düzenlenmesi planlanan 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi törenlerinin, yeni tip corona virüsü salgını (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle İsviçre'deki genel merkezde yapılacağını duyurdu.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Yunanistanlı yetkililerle görüşmelerin ardından ülke genelinde devam eden salgın kısıtlamaları kapsamında Atina'da düzelenmesi planlanan organizasyonların yerinde değişikliğe gidildiği belirtildi.
Buna göre, 1 Ekim'de UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 Ekim'de ise UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonu grup aşaması kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilecek. Aynı tarihlerde, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 2019-20 sezonunun en iyi oyuncu ve teknik direktörlerinin belirleneceği ödül törenleri de gerçekleştirilecek.
Kısıtlamalar çerçevesinde kulüp temsilcileri, oyuncular ve medya üyeleri, çevrim içi UEFA'nın internet sitesinden yayınlanacak bu törenlere katılamayacak.
- 09.09.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kuraları için flaş karar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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