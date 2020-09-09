UEFA'dan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kuraları için flaş karar! - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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'dan ve kuraları için flaş karar!

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kuraları için flaş karar!

, Atina'da düzenlenmesi planlanan 2020-21 sezonu ve kura çekimi törenlerinin, yeni tip corona virüsü salgını (Covid-19) kısıtlamaları nedeniyle 'deki genel merkezde yapılacağını duyurdu.

'dan yapılan açıklamada, Yunanistanlı yetkililerle görüşmelerin ardından ülke genelinde devam eden salgın kısıtlamaları kapsamında Atina'da düzelenmesi planlanan organizasyonların yerinde değişikliğe gidildiği belirtildi.

Buna göre, 1 Ekim'de UEFA , 2 Ekim'de ise UEFA 2020-21 sezonu grup aşaması kuraları, 'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekilecek. Aynı tarihlerde, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 2019-20 sezonunun en iyi oyuncu ve teknik direktörlerinin belirleneceği ödül törenleri de gerçekleştirilecek.

Kısıtlamalar çerçevesinde kulüp temsilcileri, oyuncular ve medya üyeleri, çevrim içi UEFA'nın internet sitesinden yayınlanacak bu törenlere katılamayacak.

  1. 09.09.2020
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