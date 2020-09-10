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10 Eylül 2020, Perşembe
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’nin yerine İranlı

Fabri’nin yerine İranlı

, 'ın eski file bekçisi 'nin pazarlığı uzatması üzerine Portekiz ekibi Maritimo'dan 'e yöneldi.

, 'ın eski file bekçisi 'nin pazarlığı uzatması üzerine Portekiz ekibi Maritimo'dan 'e yöneldi. Kontratı bu sezon bitecek 27 yaşındaki, 1.86 boyundaki kaleci, geçen sezon 26 maçta 28 gol yedi, 10 maç kalesini gole kapattı.
  1. 10.9.2020
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