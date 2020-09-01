UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kuraları çekildi! İşte muhtemel eşleşmeler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kuraları çekildi ve muhtemel eşleşmeler belli oldu. Kura çekimi, lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde gerçekleştirildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 22-23 Eylül, rövanşları ise 29-30 Eylül tarihlerinde oynanacak.
Turu geçen taraflar Şampiyonlar Ligi gruplarına katılırken, kaybedenler ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında yoluna devam edecek. Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle:
ŞAMPİYONLAR YOLU:
Slavia Praha (Çekya)/Midtjylland (Danimarka) - Young Boys (İsviçre)
Maccabi Tel-Aviv? (İsrail)/Dinamo Brest (Belarus)
Olympiakos (Yunanistan) - Omonia (Güney Kıbrıs Rum yönetimi)/Kızılyıldız (Sırbistan)
Karabağ (Azerbaycan)/Molde (Norveç) - Ferencvaros (Macaristan)/Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
LİG YOLU:
Krasnodar Rusya) - PAOK (Yunanistan)/Benfica (Portekiz)
Gent (Belçika)/Rapid Wien (Avusturya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)/AZ Alkmaar (Hollanda)
- 01.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kuraları çekildi! İşte muhtemel eşleşmeler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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