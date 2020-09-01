UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kuraları çekildi! İşte muhtemel eşleşmeler - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
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Şampiyonlar Ligi play-off turu kuraları çekildi! İşte muhtemel eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kuraları çekildi! İşte muhtemel eşleşmeler

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kuraları çekildi ve muhtemel eşleşmeler belli oldu. Kura çekimi, lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde gerçekleştirildi.

'nin Nyon kentindeki Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 22-23 Eylül, rövanşları ise 29-30 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Turu geçen taraflar Şampiyonlar Ligi gruplarına katılırken, kaybedenler ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında yoluna devam edecek. Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle:

ŞAMPİYONLAR YOLU:

Slavia Praha (Çekya)/Midtjylland (Danimarka) - Young Boys (İsviçre)

Maccabi Tel-Aviv? (İsrail)/Dinamo Brest (Belarus)

Olympiakos () - Omonia ( Rum yönetimi)/Kızılyıldız (Sırbistan)

Karabağ (Azerbaycan)/Molde (Norveç) - Ferencvaros (Macaristan)/ (Hırvatistan)

LİG YOLU:

Krasnodar Rusya) - PAOK (Yunanistan)/Benfica (Portekiz)

Gent (Belçika)/Rapid Wien (Avusturya) - (Ukrayna)/AZ Alkmaar (Hollanda)

  1. 01.09.2020
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