Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu! - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
01 Eylül 2020, Salı
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!

, ve 'ın 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu!

Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu!

'nde yer alan temsilcilerimiz Aytemiz , ve 'ın 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu. İşte eşleşmeler...

İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ve 3. eleme turlarının kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye'yi 'nde temsil eden takımlardan , Bosna Hersek'in Borac Banja ile Portekiz'in Luka-Rio Ave takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla evinde karşılaşacak.

İkinci eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi ile eşleşen , bu turu geçmesi halinde, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekipleri arasındaki maçı kazanan tarafla evinde oynayacak.

Aytemiz ise Letonya'nın Ventspils takımıyla Norveç ekibi Rosenborg arasındaki ikinci tur maçını geçen tarafla 3. turda karşılaşacak. Alanyaspor, bu maça deplasmanda çıkacak.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar, 24 Eylül Perşembe günü yapılacak.

  1. 01.09.2020
  2. Güncelleme: 01.09.2020 14:48
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