Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan temsilcilerimiz Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu. İşte eşleşmeler...
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ve UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turlarının kura çekimi gerçekleştirildi.
Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil eden takımlardan Beşiktaş, Bosna Hersek'in Borac Banja ile Portekiz'in Luka-Rio Ave takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla evinde karşılaşacak.
İkinci eleme turunda Azerbaycan ekibi Neftçi ile eşleşen Galatasaray, bu turu geçmesi halinde, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekipleri arasındaki maçı kazanan tarafla evinde oynayacak.
Aytemiz Alanyaspor ise Letonya'nın Ventspils takımıyla Norveç ekibi Rosenborg arasındaki ikinci tur maçını geçen tarafla 3. turda karşılaşacak. Alanyaspor, bu maça deplasmanda çıkacak.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar, 24 Eylül Perşembe günü yapılacak.
- 01.09.2020
- Güncelleme: 01.09.2020 14:48
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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