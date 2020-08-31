Neftçi Bakü teknik direktöründen Galatasaray sözleri!
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Galatasaray ile Neftçi Bakü eşleşti. Azerbaycan ekibi teknik direktörü Fizuli Mammadov'dan eşleşme yorumu geldi. Mammadov, hedeflerinin sarı-kırmızılı takımı elemek olduğunu belirtti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda rakibi Neftçi oldu Bakü oldu. Azerbaycan ekibinin teknik direktörlüğünü yapan Fizuli Mammadov, eşleşmeyi değerlendirdi.
"BİZ GALİBİYET İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"
Ajansspor'un derlediği habere göre, Kulüp televizyonuna konuşan Fizuli Mammadov hedeflerinin Galatasaray'ı elemek olduğunu ifade etti.
2020'nin Ocak ayında göreve başlayan 42 yaşındaki teknik adam, "Nerede olursa olsun, biz galibiyet için sahaya çıkacağız. Bunun için elimizden geleni yapacağız.
Shkupi maçının taktiğine hazırlanırken oyunculara kapalı bir takıma karşı oynayacağız dedik. Galatasaray daha farklı oynayacak. Taraftarlar bize her zaman destek oluyor. Biz daha sabırlı olmalı ve takımızın yanında olmalıyız. Galip gelmeye çalışacağız" dedi.
"SAKAT OYUNCUMUZ YOK"
UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda Shkupi ile oynanan maçta sakat oyuncuları olduğu söyleyen Mammadov, "Skupi maçında sakat oyuncularımız vardı ancak şu an sakat oyuncumuz yok" şeklinde konuştu.
"TRANSFER KONUSUNU HEMEN ÇÖZMEMİZ LAZIM"
Defansif orta saha transferi istediklerini ifade eden Mammedov, "En kısa zamanda transfer konusunu çözmek istiyoruz. Forvet konusu da çok önemli. Herkes bizim iyi oynamamızı istiyor" ifadelerini kullandı.
- 31.08.2020
- Güncelleme: 31.08.2020 17:13
- Neftçi Bakü teknik direktöründen Galatasaray sözleri!
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