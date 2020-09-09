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09 Eylül 2020, Çarşamba
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'den 3'lü taarruz

Göztepe'den 3'lü taarruz

İzmir ekibi, Beşiktaş’ın eski kalecisi ve L.Varşova’dan orta saha Antolic ile Ajax’tan sol kanat Bande’yle imzaları atmaya hazırlanıyor.

, transferde gaza bastı. Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay, Adanaspor'dan kaleci İrfan Can, Aris'ten Ideye, Gorica'dan Ndiaye ve son olarak Ujpest'ten Burekovic'i alan sarı-kırmızılılar, 3 oyuncuyla daha kadrosunu güçlendirecek.

Göz-Göz, İngiliz ekibi Fulham'dan kaleci , Polonya'da L.Varşova'dan Hırvat orta saha Domagoj Antolic ve Hollanda devi Ajax'tan sol açık Hassane Bandane'yle imza atmaya hazırlanıyor. 32 yaşındaki Fabri, Fulham'la bonservis problemini çözmeye çalışıyor.

Göztepe'ye bonservissiz gelecek tecrübeli eldiven, geçen sezon kiralık oynadığı Mallorca'da sadece 4 maçta görev aldı. Bu sezon L.Varşova'da 5 maça çıkan 30 yaşındaki Hırvat maestro Antolic, geçen sezon 40 maçta 3 gol, 6 asist yaptı. Bonservisi Ajax'ta olan ve kiralık gelmesi beklenen 21 yaşındaki Burkino Fasolu Bande ise devre arasında kiralık gittiği İsviçre ekibi Thun'da 17 maçta 2 asist katkısı sağladı.

  1. 9.9.2020
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