Göztepe'den 3'lü taarruz
İzmir ekibi, Beşiktaş’ın eski kalecisi Fabri ve L.Varşova’dan orta saha Antolic ile Ajax’tan sol kanat Bande’yle imzaları atmaya hazırlanıyor.
Göztepe , transferde gaza bastı. Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay, Adanaspor'dan kaleci İrfan Can, Aris'ten Ideye, Gorica'dan Ndiaye ve son olarak Ujpest'ten Burekovic'i alan sarı-kırmızılılar, 3 oyuncuyla daha kadrosunu güçlendirecek.
Göz-Göz, İngiliz ekibi Fulham'dan kaleci Fabri, Polonya'da L.Varşova'dan Hırvat orta saha Domagoj Antolic ve Hollanda devi Ajax'tan sol açık Hassane Bandane'yle imza atmaya hazırlanıyor. 32 yaşındaki Fabri, Fulham'la bonservis problemini çözmeye çalışıyor.
Göztepe'ye bonservissiz gelecek tecrübeli eldiven, geçen sezon kiralık oynadığı Mallorca'da sadece 4 maçta görev aldı. Bu sezon L.Varşova'da 5 maça çıkan 30 yaşındaki Hırvat maestro Antolic, geçen sezon 40 maçta 3 gol, 6 asist yaptı. Bonservisi Ajax'ta olan ve kiralık gelmesi beklenen 21 yaşındaki Burkino Fasolu Bande ise devre arasında kiralık gittiği İsviçre ekibi Thun'da 17 maçta 2 asist katkısı sağladı.
- 9.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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