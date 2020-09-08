Kaleye Fabri defansa Ivan

Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen Göztepe, iki yıldız isimle bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Stoper transferinde İzmir'e davet edilen Planic'ten vazgeçen sarıkırmızılılar, rotasını Rusya'ya çevirdi ve Zenit'ten ayrılan 36 yaşındaki Branislav İvanovic'le temas kurdu. Göz-Göz, Zenit'le üst üste 2 yıl şampiyonluk yaşayan, 9 sene Chelsea'de boy göstermiş İvanovic'e bir dosya hazırlayıp İzmir hakkında bilgiler verdi. İvanovic'in düşünmek için süre istediği öğrenildi. İzmir ekibi, kale için listesinin ilk sırasına yerleştirdiği Beşiktaş'ın eski file bekçisi Fabri'yle de el sıkıştı. Transferi Göztepe taraftarını da heyecanlandıran 32 yaşındaki Fabri, Fulham'la bonservis problemini çözmeye çalışıyor. Göztepe'ye bonservissiz gelecek tecrübeli eldiven, geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı İspanya La Liga ekibi Mallorca'da sadece 4 karşılaşmada görev aldı.



İspanyol kaleci Fabri 2 sezon Beşiktaş'ta oynadı. 32 yaşındaki file bekçisi Türkiye'de Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Fabri, kariyerinde Deportivo La Coruna, Valladoid, Huelva ve Real Betis formalarını terletti. Son olarak Mallorca'da forma giydi.



11 KUPA KAZANDI

105 kez milli takım formasını giyen İvanovic, Chelsea ile 3 Premier Lig, 2 FA Cup, birer Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve lig kupasının sahibi oldu. Zenit ile de iki kez lig, bir kez de kupa şampiyonluğu yaşarken, geçen sezon 35 maçta 4 kez de ağları sarstı.