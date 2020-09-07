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07 Eylül 2020, Pazartesi
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resmen açıkladı!

Göztepe resmen açıkladı! Dzenan Burekovic

Süper Lig ekibi 'den son dakika transfer haberi... İzmir temsilcisi, Újpest FC'de forma giyen sol bek oyuncusu 'i kadrosuna kattığını duyurdu.

, 1995 doğumlu sol bek ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

29 Mayıs 1995 tarihinde Bosna Hersek'in Zenica şehrinde dünyaya gelen Burekovic ülkesinin takımlarından Celik Zenica'da profesyonel olduktan sonra sırasıyla Vojvodina ve Ujpest takımlarında forma giydi.

Burekovic, geçtiğimiz sezon 32 maça çıkarken 9 asist üretmişti.

  1. 07.09.2020
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