Göztepe resmen açıkladı! Dzenan Burekovic
Süper Lig ekibi Göztepe'den son dakika transfer haberi... İzmir temsilcisi, Újpest FC'de forma giyen sol bek oyuncusu Dzenan Burekovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Göztepe, 1995 doğumlu sol bek Dzenan Burekovic ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
29 Mayıs 1995 tarihinde Bosna Hersek'in Zenica şehrinde dünyaya gelen Burekovic ülkesinin takımlarından Celik Zenica'da profesyonel olduktan sonra sırasıyla Vojvodina ve Ujpest takımlarında forma giydi.
Burekovic, geçtiğimiz sezon 32 maça çıkarken 9 asist üretmişti.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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