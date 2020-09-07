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07 Eylül 2020, Pazartesi
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Haberler Göztepe Süper Lig ekibinden Ivanovic bombası!

'e teklif yaptı!

Göztepe Branislav Ivanovic'e teklif yaptı!

Son dakika transfer haberi... 'de gelecek sezon üst sıraları zorlayacak iddialı bir kadro kurmak isteyen , dünyaca ünlü savunma oyuncusu 'i gündemine aldı. Bonservisi elinde olan 36 yaşındaki Sırp stoperle ilk temas kurulurken, yıldız isim düşünmek için süre istedi.

ekibi , aradığı yıldız savunmacıyı 'da buldu. Bir süre önce prensip anlaşmasına varıp 'e davet ettiği Planic'in transferinden vazgeçen sarı-kırmızılılar, Zenit'le yollarını ayıran Sırp yıldız 'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

GENİŞ DOSYAYLA SUNUM YAPILDI
Yeni Asır'ın haberine göre Göztepe yönetimi, Sırp stopere ilk teklifini yaptı. Bir dönem İngiliz devi 'de de forma giyen Ivanovic'e sürpriz bir teklif götüren sarı-kırmızılılar, yeni stadı, kulüp projeleri ve taraftar profilinin tanıtıldığı bir dosya hazırlayıp İzmir hakkında bilgiler verdi.

Göztepe'nin projelerinden memnun kalan Ivanovic'in ise düşünmek için süre istediği öğrenildi. Göztepe yönetiminin 36 yaşındaki yıldız futbolcuyla telekonferans yoluyla bir görüşme daha yapıp yıllık ücreti konusunda pazarlık masasına oturacağı belirtildi.

11 KUPA KALDIRDI
Branislav Ivanovic, kariyerinde birçok büyük başarıya imza attı. Sırp futbolcu uzun süre foprmasını giydiği Chelsea ile 3 , 2 FA Cup, birer Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve lig kupasının sahibi oldu. Zenit ile de iki kez lig, bir kez de Rusya Kupası şampiyonluğu yaşayan tecrübeli stoper toplam 11 kupa kaldırdı.

  1. 07.09.2020
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