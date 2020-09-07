Son dakika transfer haberi: Göztepe Dzenan Burekovic ile anlaşma sağladı! - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Göztepe'nin yeni sol beki İzmir'e geldi!

Son dakika haberi: ile anlaşma sağladı!

Son dakika transfer haberi: Göztepe Dzenan Burekovic ile anlaşma sağladı!

Transferin hızlı takımlarından sol bek mevkisi için bir süredir çalışmalarına devam ediyordu. ekibi, Boşnak sol bek ile prensipte anlaşmasına vardı.

'de yeni sezon öncesi döneminde şu ana kadar Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay, 'dan kaleci İrfan Can, Aris'ten Ideye ve Gorica'dan Ndiaye ile sözleşme imzalayan , Boşnak sol bek ile prensipte anlaştı. Son olarak 'ın Ujpest eikibinde forma giyen 25 yaşındaki oyunhcunun 'e geldiği öğrenildi.

İzmir'de sağlık kontrolünde geçirelecek Burekovic'te herhangi bir sağlık sorunana rastlanmazsa oyuncuyla sözleşme imzalanacağı açıklandı. Kariyerine ülkesinde Celik Zenica takımında başlayan deneyimli futbolcu, 'da Vojvodina'da forma giydi. Ardından 2017-18'de Macaristan'a giden Burekovic, geçen sezon Ujpest'te 29 resmi maçta top koşturdu.

  1. 07.09.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika transfer haberi: Göztepe Dzenan Burekovic ile anlaşma sağladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA