Son dakika transfer haberi: Göztepe Dzenan Burekovic ile anlaşma sağladı!
Transferin hızlı takımlarından Göztepe sol bek mevkisi için bir süredir çalışmalarına devam ediyordu. İzmir ekibi, Boşnak sol bek Dzenan Burekovic ile prensipte anlaşmasına vardı.
Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer döneminde şu ana kadar Kocaelispor'dan Burak, Hatayspor'dan Kubilay, Adanaspor'dan kaleci İrfan Can, Aris'ten Ideye ve Gorica'dan Ndiaye ile sözleşme imzalayan Göztepe, Boşnak sol bek Dzenan Burekovic ile prensipte anlaştı. Son olarak Macaristan'ın Ujpest eikibinde forma giyen 25 yaşındaki oyunhcunun İzmir'e geldiği öğrenildi.
İzmir'de sağlık kontrolünde geçirelecek Burekovic'te herhangi bir sağlık sorunana rastlanmazsa oyuncuyla sözleşme imzalanacağı açıklandı. Kariyerine ülkesinde Celik Zenica takımında başlayan deneyimli futbolcu, Sırbistan'da Vojvodina'da forma giydi. Ardından 2017-18'de Macaristan'a giden Burekovic, geçen sezon Ujpest'te 29 resmi maçta top koşturdu.
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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