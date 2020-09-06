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06 Eylül 2020, Pazar
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'den sevindiren haber! Corona virüsü...

Göztepe'den sevindiren haber! Corona virüsü...

kulübü 'de geçtiğimiz günlerde yapılan corona virüsü teslerinde bir futbolcusunun pozitif olduğunu açıklamıştı. Sarı-kırmızılı ekip, pozitif vakaya rastlanan futbolcusunun test sonuçlarının negatife döndüğünü açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda yeni transferlerinden birinde korona virüs testinin pozitif sonuçlandığını duyuran 'de sevindirici haber geldi. Sarı-kırmızılı ekip, pozitif vakaya rastlanan oyuncusuna bugüne kadar 3 kez test uygulandığını ve bugün itibarıyla 3. testin de negatif sonuçlandığını duyurdu. temsilcisi, test sonucu negatife dönen futbolcunun yarından itibaren antrenmanlara başlayacağını açıkladı.

  1. 06.09.2020
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