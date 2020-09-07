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07 Eylül 2020, Pazartesi
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Palut takımdan memnun

Palut takımdan memnun

'de açılışı evinde maçıyla yapacak 'de , takımından memnun.

'de açılışı evinde maçıyla yapacak 'de , takımından memnun. 1. Lig ekibi Altınordu'yu 3-0 yendikleri hazırlık maçını değerlendiren Palut, "Dönem dönem çalıştığımız taktikleri oyuncularımdan gördüm. Beklediğim geri dönüşleri aldım" dedi.
  1. 7.9.2020
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