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07 Eylül 2020, Pazartesi
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’dan Donyoh iddiası

Gana’dan Donyoh iddiası

medyası; 'nin Norveç'te Nordsjaelland'dan 25 yaşındaki santrfor 'la ilgilendiğini öne sürdü.

medyası; 'nin Norveç'te Nordsjaelland'dan 25 yaşındaki santrfor 'la ilgilendiğini öne sürdü. Geçen sezonu Bundesliga 2'de D.Dresden'de kiralık olarak geçiren Ganalı golcü, 16 maçta 2 gol, 4 asistle oynadı. Donyoh, M.City'nin U21 takımında da forma giydi.
  1. 7.9.2020
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