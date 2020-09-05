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05 Eylül 2020, Cumartesi
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Haberler Süper Lig G.Saray istedi Malatya aldı! İşte sözleşme detayları

'i kadrosuna kattı

Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh'i kadrosuna kattı

ekiplerinden , ismi bir dönem 'la da anılan 'i kadrosuna kattı. 'dan 650 bin euro karşılığında 1 yıllığına kiralanan Ganalı futbolcunun satın alma opsiyonu ise 4 milyon euro.

ekiplerinden , transferlerine bir yenisini daha ekledi. Sarı-siyahlılar, ismi bir dönem 'la anılan Ganalı forvet 'i kadrosuna kattı.

Çek ekibi 'dan 650 bin euro karşılığında kiralanan 23 yaşındaki golcünün satın alma opsiyonunun 4 milyon euro olduğu öğrenildi.

Tetteh bu sezon maçların yüzde 60'ında forma giyerse zorunlu satın alma opsiyonu otomatikman devreye girecek.

  1. 05.09.2020
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