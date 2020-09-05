Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, transferlerine bir yenisini daha ekledi. Sarı-siyahlılar, ismi bir dönem Galatasaray'la anılan Ganalı forvet Benjamin Tetteh'i kadrosuna kattı.

Çek ekibi Sparta Prag'dan 650 bin euro karşılığında kiralanan 23 yaşındaki golcünün satın alma opsiyonunun 4 milyon euro olduğu öğrenildi.

Tetteh bu sezon maçların yüzde 60'ında forma giyerse zorunlu satın alma opsiyonu otomatikman devreye girecek.