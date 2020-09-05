Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh'i kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ismi bir dönem Galatasaray'la da anılan Benjamin Tetteh'i kadrosuna kattı. Sparta Prag'dan 650 bin euro karşılığında 1 yıllığına kiralanan Ganalı futbolcunun satın alma opsiyonu ise 4 milyon euro.
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, transferlerine bir yenisini daha ekledi. Sarı-siyahlılar, ismi bir dönem Galatasaray'la anılan Ganalı forvet Benjamin Tetteh'i kadrosuna kattı.
Çek ekibi Sparta Prag'dan 650 bin euro karşılığında kiralanan 23 yaşındaki golcünün satın alma opsiyonunun 4 milyon euro olduğu öğrenildi.
Tetteh bu sezon maçların yüzde 60'ında forma giyerse zorunlu satın alma opsiyonu otomatikman devreye girecek.
- 05.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh'i kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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