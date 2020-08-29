Christian Cueva BtcTurk Yeni Malatyaspor'da!

Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Peru Milli Takımı formasını da giyen Christian Gueva'yı kadrosuna kattı.

Santos'dan transfer edilen Cueva, sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalanan başarılı orta sahanın daha sonra takımının kampına katılmak için Bolu'ya hareket etti.

Yeni Malatyaspor yaptığı açıklamada "Kulübümüz, Peru Milli Takımında da forma giyen orta saha oyuncusu Christian Cueva ile sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verdi.