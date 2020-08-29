Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, Brezilya Serie A ekibi Santos'ta forma giyen Christian Cueva'yı renklerine bağladını resmen açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Peru Milli Takımı formasını da giyen Christian Gueva'yı kadrosuna kattı.
Santos'dan transfer edilen Cueva, sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalanan başarılı orta sahanın daha sonra takımının kampına katılmak için Bolu'ya hareket etti.
Yeni Malatyaspor yaptığı açıklamada "Kulübümüz, Peru Milli Takımında da forma giyen orta saha oyuncusu Christian Cueva ile sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verdi.
- 29.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Christian Cueva BtcTurk Yeni Malatyaspor'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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