Christian Cueva BtcTurk Yeni Malatyaspor'da! - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
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'da!

Christian Cueva BtcTurk Yeni Malatyaspor'da!

takımlarından , Brezilya Serie A ekibi Santos'ta forma giyen 'yı renklerine bağladını resmen açıkladı.

çalışmalarını sürdüren , Takımı formasını da giyen Christian Gueva'yı kadrosuna kattı.

Santos'dan transfer edilen Cueva, sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalanan başarılı orta sahanın daha sonra takımının kampına katılmak için 'ya hareket etti.

Yeni Malatyaspor yaptığı açıklamada "Kulübümüz, Peru da forma giyen orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verdi.

  1. 29.08.2020
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