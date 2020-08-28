Yeni Malatyaspor kaleci Herrera ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
28 Ağustos 2020, Cuma
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kaleci Herrera ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni Malatyaspor kaleci Herrera ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

, anlaşmaya vardığı Arjantinli kaleci ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

ekiplerinden BtcTurk , anlaşmaya vardığı Arjantinli kaleci ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, son olarak Arjantin 1. Lig takımlarından Club Atletico Talleres forması giyen ve ekibiyle prensip anlaşmasına varan tecrübeli file bekçisi, kente geldi.

Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki kaleci, daha sonra Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile bir araya gelerek resmi sözleşmeyi imzaladı.

Herrera ile imzalanan sözleşmenin 1 yıllık olduğu bildirildi.

  1. 28.08.2020
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