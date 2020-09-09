Beşiktaş'ta Gökhan Töre transferi gelişmesi! İlk görüşme...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... A Spor'un haberine göre siyah beyazlıların Gökhan Töre ile görüşmesinde herhangi bir sonuç çıkmadı. Öte yandan tarafların kısa süre içerisinde yeniden bir araya geleceği aktarıldı.
Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor... Siyah beyazlılar, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen ve kulübüyle yollarını ayıran Gökhan Töre ile görüşmelere başlamıştı.
Gökhan ile beraber siyah beyazlı yönetim pazarlık masasına otururken, görüşmelerde şu an için net bir sonuç çıkmadığı ifade edildi.
YENİDEN GÖRÜŞME OLACAK
Öte yandan transfer için tarafların yeniden görüşme yapacağı kaydedildi.
- 09.09.2020
- Güncelleme: 09.09.2020 20:11
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta Gökhan Töre transferi gelişmesi! İlk görüşme... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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