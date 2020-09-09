Son dakika: Beşiktaş'ta Gökhan Töre transferi gelişmesi! İlk görüşme... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
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'ta transferi gelişmesi! İlk görüşme...

Beşiktaş'ta Gökhan Töre transferi gelişmesi! İlk görüşme...

'ta son dakika haberi... A Spor'un haberine göre siyah beyazlıların ile görüşmesinde herhangi bir sonuç çıkmadı. Öte yandan tarafların kısa süre içerisinde yeniden bir araya geleceği aktarıldı.

'ta harekatı sürüyor... Siyah beyazlılar, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen ve kulübüyle yollarını ayıran ile görüşmelere başlamıştı.

Gökhan ile beraber siyah beyazlı yönetim pazarlık masasına otururken, görüşmelerde şu an için net bir sonuç çıkmadığı ifade edildi.

YENİDEN GÖRÜŞME OLACAK
Öte yandan transfer için tarafların yeniden görüşme yapacağı kaydedildi.

Beşiktaş'ta Gökhan Töre görüşmesi sona erdi!
  1. 09.09.2020
  2. Güncelleme: 09.09.2020 20:11
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