Beşiktaş'ta Gökhan Töre transferi gelişmesi! İlk görüşme...

Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor... Siyah beyazlılar, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen ve kulübüyle yollarını ayıran Gökhan Töre ile görüşmelere başlamıştı.

Gökhan ile beraber siyah beyazlı yönetim pazarlık masasına otururken, görüşmelerde şu an için net bir sonuç çıkmadığı ifade edildi.

YENİDEN GÖRÜŞME OLACAK

Öte yandan transfer için tarafların yeniden görüşme yapacağı kaydedildi.