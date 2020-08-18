1 numara Gökhan Akkan
Loris Karius'un ayrılmasının ardından kaleye takviye arayışında olan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un 25 yaşındaki file bekçisi Gökhan Akkan için girişimlerini hızlandırdı.
Loris Karius'un ayrılmasının ardından kaleye takviye arayışında olan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un 25 yaşındaki file bekçisi Gökhan Akkan için girişimlerini hızlandırdı. Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Stjepan Tomas da, takımın milli kalecisi Gökhan Akkan'a teklifler geldiğini söyledi.
Hırvat teknik adam, "Beşiktaş onu istiyor. Takımda kalacak mı gidecek mi bilmiyorum" diyerek siyah-beyazlıların teklifini doğruladı. Karadeniz ekibi temsilcisi ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki kaleci 2019-20 sezonunda 26 maçta forma giydi ve kalesinde 45 gol gördü. Kariyerini Sincan Belediye altyapısında başlayan Gökhan Akkan, sırasıyla Osmanlıspor ve Ankaragücü altyapılarında forma giydikten sonra Ankaragücü A takımına yükseldi. Başarılı eldiven 2015 yazında da Çaykur Rizespor'un yolunu tuttu.
- 18.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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