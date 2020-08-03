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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Uyanık Welinton

Uyanık Welinton

’ın prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı stoper, F.Bahçe’nin peşinde olduğunu ifade ederek “Senelik 1.5 milyon euro isterim” dedi.

'ın geçtiğimiz günlerde görüşme yaptığı ve prensipte anlaşmaya vardığı Alanyasporlu Welinton uyanık çıktı... Teknik direktör 'ın çok istediği Welinton için 'un kapısını çalan ve yıldız oyuncu için Fatih Aksoy'u takasta kullanacak olan Beşiktaş, futbolcuyla da 3 yıllık anlaşma konusunda el sıkıştı. Ancak Brezilyalı oyuncu bu görüşmenin ardından şartlarının iyileştirilmesini isterken, buna gerekçe olarak da F.Bahçe'nin kendisini istediğini ifade etti. Yanal döneminde sarı-lacivertlilerin senelik 1.5 milyon euro teklif ettiği sambacı, Alanyaspor'un kendisini bırakmaması nedeniyle kulüp başkanı ve hocasıyla tartışmıştı. Hatta bu tartışmanın ardından sadece 2 maçta şans bulan Welinton, siyah-beyazlıların 800 bin euro'luk teklifine önce 'evet' derken ardından 1.5 milyon euro istedi. Beşiktaş yönetimi Brezilyalının bu teklife henüz bir yanıt vermedi.

  1. 3.8.2020
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