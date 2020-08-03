Uyanık Welinton
Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı stoper, F.Bahçe’nin peşinde olduğunu ifade ederek “Senelik 1.5 milyon euro isterim” dedi.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde görüşme yaptığı ve prensipte anlaşmaya vardığı Alanyasporlu Welinton uyanık çıktı... Teknik direktör Sergen Yalçın'ın çok istediği Welinton için Alanyaspor'un kapısını çalan ve yıldız oyuncu için Fatih Aksoy'u takasta kullanacak olan Beşiktaş, futbolcuyla da 3 yıllık anlaşma konusunda el sıkıştı. Ancak Brezilyalı oyuncu bu görüşmenin ardından şartlarının iyileştirilmesini isterken, buna gerekçe olarak da F.Bahçe'nin kendisini istediğini ifade etti. Yanal döneminde sarı-lacivertlilerin senelik 1.5 milyon euro teklif ettiği sambacı, Alanyaspor'un kendisini bırakmaması nedeniyle kulüp başkanı ve hocasıyla tartışmıştı. Hatta bu tartışmanın ardından sadece 2 maçta şans bulan Welinton, siyah-beyazlıların 800 bin euro'luk teklifine önce 'evet' derken ardından 1.5 milyon euro istedi. Beşiktaş yönetimi Brezilyalının bu teklife henüz bir yanıt vermedi.
- 3.8.2020
- Fatih Terim'den forvet için sürpriz tercih! Gelecek sezon Galatasaray'da...
- Galatasaray yönetiminden çok kritik hamle! Tam 60 milyon...
- Fenerbahçe'den transferde takas bombası! Alper Potuk ve Erol Bulut...
- Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Erol Bulut onayı verdi
- Galatasaray Falcao'nun kapısını çaldı ve teklifini yaptı! Yeni maaşı...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Uyanık Welinton haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.