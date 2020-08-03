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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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İsimat Mirin’den bonservis atağı

İsimat Mirin’den bonservis atağı

Mirin siyah-beyazlılarda beklenen performansı gösterememesinin ardından geçtiğimiz yaz Toulouse'a kiralanmıştı.

Mirin siyah-beyazlılarda beklenen performansı gösterememesinin ardından geçtiğimiz yaz Toulouse'a kiralanmıştı. Bu sezon Ligue 2'ye düşen ekibiyle mukavelesi sona eren ve tekrar 'a dönen Mirin, 'a gelmedi ama yönetime mesaj gönderdi ve bonservisinin bedelsiz olarak kendisine verilmesini talep etti. Yönetim hali hazırda Fransız stoperin PSV'de beraber çalıştığı Cocu tarafından Derby County'ye istendiği bilgisini araştırıyor. Çünkü böyle bir durum varsa en azından Fransız stoperden küçük de olsa bir bonservis bedeli kazanmak istiyor.

  1. 3.8.2020
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