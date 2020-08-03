İsimat Mirin’den bonservis atağı
Mirin siyah-beyazlılarda beklenen performansı gösterememesinin ardından geçtiğimiz yaz Toulouse'a kiralanmıştı.
Mirin siyah-beyazlılarda beklenen performansı gösterememesinin ardından geçtiğimiz yaz Toulouse'a kiralanmıştı. Bu sezon Ligue 2'ye düşen Fransız ekibiyle mukavelesi sona eren ve tekrar Beşiktaş'a dönen Mirin, İstanbul'a gelmedi ama yönetime mesaj gönderdi ve bonservisinin bedelsiz olarak kendisine verilmesini talep etti. Yönetim hali hazırda Fransız stoperin PSV'de beraber çalıştığı Cocu tarafından Derby County'ye istendiği bilgisini araştırıyor. Çünkü böyle bir durum varsa en azından Fransız stoperden küçük de olsa bir bonservis bedeli kazanmak istiyor.
- 3.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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