Elneny indirimi kabul etmedi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
03 Ağustos 2020, Pazartesi
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indirimi kabul etmedi

Elneny indirimi kabul etmedi

'ta  defteri kapandı. Bir süredir Mısırlı oyuncunun yeniden kiralanması için kulübü 'le görüşmeler sürüyordu.

'ta defteri kapandı. Bir süredir Mısırlı oyuncunun yeniden kiralanması için kulübü 'le görüşmeler sürüyordu. İngiliz ekibinin teklifi kabul etmesine rağmen Elneny yeniden Beşiktaş'ta oynamayı reddetti. Yapilan teklifi reddetmesinin en önemli nedenlerinden birisi ise, yönetimin indirim ısrarından vazgeçmemesi. Yönetim alacaklarını henüz tamamlanmadığı Elneny'ye biten sezonun ödemesini yüzde 15 eksik yapmak istiyor.

  1. 3.8.2020
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