Elneny indirimi kabul etmedi
Beşiktaş'ta Elneny defteri kapandı. Bir süredir Mısırlı oyuncunun yeniden kiralanması için kulübü Arsenal'le görüşmeler sürüyordu.
Beşiktaş'ta Elneny defteri kapandı. Bir süredir Mısırlı oyuncunun yeniden kiralanması için kulübü Arsenal'le görüşmeler sürüyordu. İngiliz ekibinin teklifi kabul etmesine rağmen Elneny yeniden Beşiktaş'ta oynamayı reddetti. Yapilan teklifi reddetmesinin en önemli nedenlerinden birisi ise, yönetimin indirim ısrarından vazgeçmemesi. Yönetim alacaklarını henüz tamamlanmadığı Elneny'ye biten sezonun ödemesini yüzde 15 eksik yapmak istiyor.
- 3.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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