Elneny indirimi kabul etmedi

Beşiktaş'ta Elneny defteri kapandı. Bir süredir Mısırlı oyuncunun yeniden kiralanması için kulübü Arsenal'le görüşmeler sürüyordu. İngiliz ekibinin teklifi kabul etmesine rağmen Elneny yeniden Beşiktaş'ta oynamayı reddetti. Yapilan teklifi reddetmesinin en önemli nedenlerinden birisi ise, yönetimin indirim ısrarından vazgeçmemesi. Yönetim alacaklarını henüz tamamlanmadığı Elneny'ye biten sezonun ödemesini yüzde 15 eksik yapmak istiyor.