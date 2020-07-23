Beşiktaş'tan Alanya kuşatması! Tam 4 transfer... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Kartal'dan Alanya kuşatması! Tam 4 transfer...

'tan Alanya kuşatması! Tam 4 ...

Beşiktaş'tan Alanya kuşatması! Tam 4 transfer...

Pandemi sonrası adeta küllerinden doğan ve biletini kapan 'ta , Aytemiz 'dan , , ve 'un edilmesini istedi.

Gelecek sezon adına planlamaları hız kesmeden sürdüren 'ta için yoğun mesai harcanıyor. Maddi kriz yaşayan siyah-beyazlı ekip, transfer düşük maliyetli oyunculara yöneliyor. Pandemi sonrası alınan düzgün skorların ardından biletini kapan , nokta atışı transferlerle yeniden şahlanmanın planlarını kuruyor.

SERGEN YALÇIN ALANYA'DAN 4 İSMİ İSTEDİ!

Siyah-beyazlı ekipte , eski takımı 'dan 4 futbolcunun kadroya dahil edilmesini istedi. Daha önce görüşülen ve el sıkışılan konusunda herhangi bir pürüz bulunmuyor. Alanyaspor'la olan sözleşmesi sona erecek olan Kongo asıllı Fransız oyuncu, yeni sezonda Beşiktaş formasını giyecek.

N'Sakala'nın yanı sıra forvet ve orta saha de Beşiktaş'ın gündemindeki isimler. Cisse konusunda gerekli görüşmeleri yapan Beşiktaş, 'ın takımdan ayrılması durumunda forvet transferini bu isimle çözecek. Fransız ekibi Lille'in kadrosunda görmek istediği Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan alacağı olan 12 milyon TL'nin yarısından vazgeçerek bonservisini almayı talep etti. Yönetim ise bu futbolcuya kolaylık göstereceğini ifade etti.

Kartal'ın ekibinden istediği bir diğer isim de . 31 yaşındaki savunmacının Alanyaspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu futbolcuyu kadroya katmak için eldeki isimlerden bazılarını takasta kullanmayı isteyen siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde Alanyaspor'un kapısını çalacak.

  1. 23.07.2020
  2. Güncelleme: 23.07.2020 12:48
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