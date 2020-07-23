Beşiktaş'tan Alanya kuşatması! Tam 4 transfer...

Gelecek sezon adına planlamaları hız kesmeden sürdüren Beşiktaş'ta transfer için yoğun mesai harcanıyor. Maddi kriz yaşayan siyah-beyazlı ekip, transfer düşük maliyetli oyunculara yöneliyor. Pandemi sonrası alınan düzgün skorların ardından Avrupa Ligi biletini kapan Kartal, nokta atışı transferlerle yeniden şahlanmanın planlarını kuruyor.

SERGEN YALÇIN ALANYA'DAN 4 İSMİ İSTEDİ!

Siyah-beyazlı ekipte Teknik Direktör Sergen Yalçın, eski takımı Alanyaspor'dan 4 futbolcunun kadroya dahil edilmesini istedi. Daha önce görüşülen ve el sıkışılan N'Sakala konusunda herhangi bir pürüz bulunmuyor. Alanyaspor'la olan sözleşmesi sona erecek olan Kongo asıllı Fransız oyuncu, yeni sezonda Beşiktaş formasını giyecek.

N'Sakala'nın yanı sıra forvet Cisse ve orta saha Junior Fernandes de Beşiktaş'ın gündemindeki isimler. Cisse konusunda gerekli görüşmeleri yapan Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılması durumunda forvet transferini bu isimle çözecek. Fransız ekibi Lille'in kadrosunda görmek istediği Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan alacağı olan 12 milyon TL'nin yarısından vazgeçerek bonservisini almayı talep etti. Yönetim ise bu futbolcuya kolaylık göstereceğini ifade etti.

Kartal'ın Akdeniz ekibinden istediği bir diğer isim de Wellinton. 31 yaşındaki savunmacının Alanyaspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu futbolcuyu kadroya katmak için eldeki isimlerden bazılarını takasta kullanmayı isteyen siyah-beyazlılar, önümüzdeki günlerde Alanyaspor'un kapısını çalacak.