Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istedi Gökhan Töre geri dönüyor!
BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 28 yaşındaki yıldız futbolcusu Gökhan Töre, Sergen Yalçın'ın çağırması üzerine eski takımı Beşiktaş'a dönebilmek için gemileri yaktı. Alacaklarından vazgeçen Töre, bonservisini istedi.
Mali kriz nedeniyle takımda küçülmeye giden ve transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi.
Teknik direktör Sergen Yalçın, BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan öğrencisi Gökhan Töre'yi yeniden siyah-beyazlı ekipte görmek istedi. Tecrübeli futbolcunun bu teklife cevabı ise 'evet' oldu.
Ortacizgi'nin haberine göre; Gökhan Töre Kara Kartal'a geri dönebilmek adına Yeni Malatyaspor'daki alacaklarından vazgeçerek yönetimden bonservisini istedi.
Bu sezon BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 27 karşılaşmaya çıkan Gökhan Töre, 2 gol 5 asistlik bir performans sergiledi.
- 23.07.2020
- Güncelleme: 23.07.2020 10:03
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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