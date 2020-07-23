Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istedi Gökhan Töre geri dönüyor!

Mali kriz nedeniyle takımda küçülmeye giden ve transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyan Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan öğrencisi Gökhan Töre'yi yeniden siyah-beyazlı ekipte görmek istedi. Tecrübeli futbolcunun bu teklife cevabı ise 'evet' oldu.

Ortacizgi'nin haberine göre; Gökhan Töre Kara Kartal'a geri dönebilmek adına Yeni Malatyaspor'daki alacaklarından vazgeçerek yönetimden bonservisini istedi.

Bu sezon BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 27 karşılaşmaya çıkan Gökhan Töre, 2 gol 5 asistlik bir performans sergiledi.