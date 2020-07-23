Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istedi Gökhan Töre geri dönüyor! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın onu istedi! Yıldız futbolcu geri dönüyor

'ta istedi geri dönüyor!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın istedi Gökhan Töre geri dönüyor!

BtcTurk 'un 28 yaşındaki yıldız futbolcusu , 'ın çağırması üzerine eski takımı 'a dönebilmek için gemileri yaktı. Alacaklarından vazgeçen Töre, bonservisini istedi.

Mali kriz nedeniyle takımda küçülmeye giden ve transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokuyan 'tan flaş bir hamle geldi.

Teknik direktör , BtcTurk 'dan öğrencisi 'yi yeniden siyah-beyazlı ekipte görmek istedi. Tecrübeli futbolcunun bu teklife cevabı ise 'evet' oldu.

Ortacizgi'nin haberine göre; Gökhan Töre Kara Kartal'a geri dönebilmek adına Yeni Malatyaspor'daki alacaklarından vazgeçerek yönetimden bonservisini istedi.

Bu sezon BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 27 karşılaşmaya çıkan Gökhan Töre, 2 gol 5 asistlik bir performans sergiledi.

  1. 23.07.2020
  2. Güncelleme: 23.07.2020 10:03
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