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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Fenerbahçe coştu

'nin mu olacak mu? Alanya'nın hocası Bulut teklif almadığını söylese de son gelen bilgilere göre, 45 yaşındaki çalıştırıcı ve 'le birlikte 'ün yolunu tutacak.

F.Bahçe'nin mu olacak mu? Alanya'nın hocası Bulut teklif almadığını söylese de son gelen bilgilere göre, 45 yaşındaki çalıştırıcı ve 'le birlikte 'ün yolunu tutacak. ile mukavelesi sona eren golcü Cisse ve sol kanat oyuncusu Fernandes'in haftalar önce sarı-lacivertli ekiple prensipte anlaştıkları belirtildi. Erol Bulut'un ise lig bittikten sonra resmen açıklanması bekleniyor.
  1. 23.7.2020
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