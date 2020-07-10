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10 Temmuz 2020, Cuma
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İhtarname çeken kesik yedi

İhtarname çeken Vida kesik yedi

'da menajeri aracılığı ile 11 milyon TL'lik alacağı nedeniyle kulübe ihtarname çeken , yedek kulübesinde oturdu.

'da menajeri aracılığı ile 11 milyon TL'lik alacağı nedeniyle kulübe ihtarname çeken , yedek kulübesinde oturdu. Kulüp yetkilileri, Vida'nın dinlendirildiğini söyledi. Hırvat oyuncu bu sezon biri kırmızı kart biri de sakatlık nedeniyle ligde sadece 2 maçta oynamamıştı.
  1. 10.7.2020
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