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10 Temmuz 2020, Cuma
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Caner 5 maç sonra onbirde

Caner 5 maç sonra onbirde

Savunmada revizyona giden , defans hattının solunda 'e görev verdi.

Savunmada revizyona giden , defans hattının solunda 'e görev verdi. En son pandemi öncesi derbisinde ilk onbirde başlayan tecrübeli oyuncu 5 maç sonra formasını geri aldı. Genç Rıdvan Yılmaz ise 4 maç sonra yedek soyundu.
  1. 10.7.2020
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