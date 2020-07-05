Son dakika: Beşiktaş'ın Kayserispor maç kadrosu açıklandı! Adem Ljajic ve Umut Nayir...
Beşiktaş'ta son dakika haberi... Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek siyah beyazlıların kadrosu açıklandı. Buna gör Tyler Boyd, Adem Ljajic, Umut Neyir, Douglas ve Dorukhan Toköz Kayseri'ye gidecek kafilede yer almadı.
Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 30. haftasında oynayacak Kayserispor maçı öncesinde kadrosunu açıkladı.
Siyah beyazlıların Kayseri kafilesi şu şekilde;
- 05.07.2020
- Güncelleme: 05.07.2020 13:35
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Beşiktaş'ın Kayserispor maç kadrosu açıklandı! Adem Ljajic ve Umut Nayir... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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