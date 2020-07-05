Son dakika: Beşiktaş'ın Kayserispor maç kadrosu açıklandı! Adem Ljajic ve Umut Nayir... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2020, Pazar
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Son dakika: 'ın maç kadrosu açıklandı! ve ...

Son dakika: Beşiktaş'ın Kayserispor maç kadrosu açıklandı! Adem Ljajic ve Umut Nayir...

'ta son dakika haberi... Süper Lig'in 30. haftasında ile karşı karşıya gelecek siyah beyazlıların kadrosu açıklandı. Buna gör Tyler Boyd, , Umut Neyir, Douglas ve Dorukhan Toköz Kayseri'ye gidecek kafilede yer almadı.

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 30. haftasında oynayacak maçı öncesinde kadrosunu açıkladı.

Siyah beyazlıların Kayseri kafilesi şu şekilde;

  1. 05.07.2020
  2. Güncelleme: 05.07.2020 13:35
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