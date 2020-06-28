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28 Haziran 2020, Pazar
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Diaby sınıfı geçti

Diaby sınıfı geçti

'ta kiralık olarak oynayan ve sezon başından bu yana en fazla eleştirilen isimlerden olan , Denizlispor ve karşılaşmalarında fileleri havalandırırken, oynadığı futbolla alkış aldı.

'ta kiralık olarak oynayan ve sezon başından bu yana en fazla eleştirilen isimlerden olan , Denizlispor ve karşılaşmalarında fileleri havalandırırken, oynadığı futbolla alkış aldı. Sezon sonunda Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesi sona erecek olan Diaby için 'la görüşme yapacak olan Beşiktaş Yönetimi, bu futbolcu hakkındaki rapor doğrultusunda harekete geçecek. Beşiktaş Yönetimi'nin yeni sezonda Diaby için ayırdığı bütçenin en fazla 750 bin euro olduğu öğrenildi.
  1. 28.6.2020
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