Boateng'den tepki sonrası açıklama! Özür diledi

Beşiktaş'ın Antalyaspor'a 2-1 mağlup olduğu mücadeleye Kevin-Prince Boateng damga vurdu. Karşılaşmanın 65. dakikasında Sergen Yalçın, Ganalı futbolcunun yerine Umut Nayir'i oyuna sürdü. Ne olduysa bu değişiklik sonrası oldu. Saha kenarına gelen Boateng formasını çıkarıp kulübeye doğru attı. 33 yaşındaki oyuncunun bu hareketi Beşiktaş taraftarının büyük tepkisini çekti.

ÖZÜR DİLEDİ!

Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Kevin-Prince Boateng maç sonunda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaptığı hareketin yanlış anlaşıldığını belirtti ve özür diledi.







İşte o açıklama:

Asla Beşiktaş formasını yere atmak gibi bir saygısızlık yapmam. Oyundan çıktıktan sonra formamı çıkarıp kulübedeki malzemecimize doğru atmaya çalıştım. Bu kulübe ve formaya karşı saygısızca bir tavrım söz konusu bile değil. Ama buna rağmen dışarıdan öyle anlaşıldıysa özür dilerim.