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13 Haziran 2020, Cumartesi
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Boateng'den tepki sonrası açıklama!

Boateng'den tepki sonrası açıklama! Özür diledi

'in 27. haftasında , Vodafone Park Stadyumu'nda 'u ağırladı. Mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla ekibi oldu. Siyah-beyazlılarda Kevin-Prince Boateng'in oyundan alındığı sırada formasını çıkarıp kulübeye doğru atması tepki çekmişti. Bu tepkiler sonrası yıldız futbolcudan açıklama geldi.

'ın 'a 2-1 mağlup olduğu mücadeleye Kevin-Prince Boateng damga vurdu. Karşılaşmanın 65. dakikasında , Ganalı futbolcunun yerine Umut Nayir'i oyuna sürdü. Ne olduysa bu değişiklik sonrası oldu. Saha kenarına gelen Boateng formasını çıkarıp kulübeye doğru attı. 33 yaşındaki oyuncunun bu hareketi Beşiktaş taraftarının büyük tepkisini çekti.

ÖZÜR DİLEDİ!
Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Kevin-Prince Boateng maç sonunda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaptığı hareketin yanlış anlaşıldığını belirtti ve .



İşte o açıklama:
Asla Beşiktaş formasını yere atmak gibi bir saygısızlık yapmam. Oyundan çıktıktan sonra formamı çıkarıp kulübedeki malzemecimize doğru atmaya çalıştım. Bu kulübe ve formaya karşı saygısızca bir tavrım söz konusu bile değil. Ama buna rağmen dışarıdan öyle anlaşıldıysa özür dilerim.

  1. 13.06.2020
  2. Güncelleme: 13.06.2020 23:46
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