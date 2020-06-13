Boateng'den tepki sonrası açıklama! Özür diledi
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu'nda Antalyaspor'u ağırladı. Mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla Akdeniz ekibi oldu. Siyah-beyazlılarda Kevin-Prince Boateng'in oyundan alındığı sırada formasını çıkarıp kulübeye doğru atması tepki çekmişti. Bu tepkiler sonrası yıldız futbolcudan açıklama geldi.
Beşiktaş'ın Antalyaspor'a 2-1 mağlup olduğu mücadeleye Kevin-Prince Boateng damga vurdu. Karşılaşmanın 65. dakikasında Sergen Yalçın, Ganalı futbolcunun yerine Umut Nayir'i oyuna sürdü. Ne olduysa bu değişiklik sonrası oldu. Saha kenarına gelen Boateng formasını çıkarıp kulübeye doğru attı. 33 yaşındaki oyuncunun bu hareketi Beşiktaş taraftarının büyük tepkisini çekti.
ÖZÜR DİLEDİ!
Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Kevin-Prince Boateng maç sonunda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaptığı hareketin yanlış anlaşıldığını belirtti ve özür diledi.
İşte o açıklama:
Asla Beşiktaş formasını yere atmak gibi bir saygısızlık yapmam. Oyundan çıktıktan sonra formamı çıkarıp kulübedeki malzemecimize doğru atmaya çalıştım. Bu kulübe ve formaya karşı saygısızca bir tavrım söz konusu bile değil. Ama buna rağmen dışarıdan öyle anlaşıldıysa özür dilerim.
- 13.06.2020
- Güncelleme: 13.06.2020 23:46
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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