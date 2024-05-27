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Olympiakos - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Olympiakos ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olympiakos - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 10:48
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Olympiakos - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Olympiakos - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Olympiakos ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Olympiakos - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

OLYMPIAKOS - FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Olympiakos - Fiorentina maçı 29 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22:00'de EXXEN'de canlı yayınlanacak.

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