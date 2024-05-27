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LGS'YE GİRERKEN KALEM, SİLGİ VERİLİYOR MU? | 2024 LGS'ye girerken ne götürülür? Suyla sınava girilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liseye geçecek öğrencilerin eğitim göreceği okulu belirlemek amacıyla düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım sürüyor. Bu yıl 2 Haziran Pazar günü yapılacak sınava girecek adaylar ve velileri, araştırmalarını hızlandırdı. Peki LGS'ye girerken kalem, silgi veriliyor mu? 2024 LGS'ye girerken ne götürülür? Suyla sınava girilir mi? LGS'ye girerken gerekli bilgiler ve yanınızda götürmemeniz gerekenlerin tam listesi haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 16:00
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LGS'YE GİRERKEN KALEM, SİLGİ VERİLİYOR MU? | 2024 LGS'ye girerken ne götürülür? Suyla sınava girilir mi?

LGS'YE GİRERKEN KALEM, SİLGİ VERİLİYOR MU? | Ortaokuldan liseye geçiş sürecinde uygulanan sınav sistemi olan LGS, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik organize edilir. Her yıl Haziran ayında yapılan sınav, 2024 yılında da 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Binlerce lise adayının birbiriyle yarışacağı sınav, ilki sözel ve ikincisi sayısal olmak üzere iki bölümden oluşacak. Peki LGS'ye girerken kalem, silgi veriliyor mu? 2024 LGS'ye girerken ne götürülür? Suyla sınava girilir mi? İşte merak edilenler...

2024 LGS'YE GİRERKEN KALEM, SİLGİ VERİLİYOR MU?

LGS'ye (Liselere Geçiş Sistemi) girerken öğrencilere kalem, silgi gibi kırtasiye malzemeleri sağlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen bu sınavda, sınav güvenliği ve standartların korunması amacıyla sınav malzemeleri öğrencilere sınav merkezinde dağıtılır. Öğrencilerin yanlarında sadece kimlik belgesi ve sınav giriş belgesini getirmeleri yeterlidir.

2024 LGS'YE GİRERKEN NE GÖTÜRÜLÜR?

Kimlik Belgesi: Geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçici kimlik belgesi veya pasaport) sınav günü yanınızda olmalıdır. Kimlik belgesi, sınav görevlileri tarafından sınavın başında kontrol edilecektir.

Sınav Giriş Belgesi: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından verilen ve sınavın yapıldığı gün ve saat bilgilerini içeren sınav giriş belgesi önemlidir. Bu belgeyi sınav günü yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

Su: Uzun bir sınav maratonunda olabilecek susuzluk ve açlık durumlarına karşı su ve hafif atıştırmalıklar almakta fayda vardır. Ancak, sınav esnasında gürültü yapmayacak ve dikkat dağıtmayacak şekilde sadece su içilebilir.

Rahat Kıyafetler: Sınav günü rahat bir şekilde hareket etmenizi sağlayacak ve sizi sınav esnasında rahatsız etmeyecek kıyafetler tercih edilmelidir.

2024 LGS'YE SUYLA GİRİLİR Mİ?

Sınav esnasında öğrencilere su verilmediğinden üzerindeki ambalajı çıkartılmış bir pet şişe ile öğrenciler sınav salonuna girebilmektedir.

PARA, YÜZÜK, KÜPE, KOLYE, KEMER, TAKI, TOKA YASAK MI?

LGS'de, sınav salonuna para, yüzük, küpe, kolye, kemer, takı, toka gibi metal eşyaların getirilmesi yasaktır. Bu tür metal eşyalar, sınav güvenliği ve adil bir sınav ortamı sağlamak amacıyla sınav kuralları tarafından genellikle yasaklanmıştır.

Bu tür metal eşyaların sınav sırasında potansiyel olarak sınav hilelerine yol açabileceği veya sınavın güvenliğini tehlikeye atabileceği düşünülerek, sınav salonuna sokulmaları engellenmektedir. Öğrencilerin sınav günü yanlarında sadece kimlik belgesi, sınav giriş belgesi ve gerekli kırtasiye malzemeleri bulundurmaları önerilir. Diğer eşyaların sınav salonuna sokulması, sınav kurallarını ihlal etmek olarak değerlendirilebilir ve sınav görevlileri tarafından uygun görülmez.

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