TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? | Yaz transfer dönemi başlangıç tarihi belli mi?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? - Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu sona erdi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kıyasıya rekabeti ile geçen sezonda gülen taraf Galatasaray oldu. 2024 - 2025 sezonu için birçok takım hazırlıklarına şimdiden başladı. Yeni sezon transfer tarihleri merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, 2024-2025 yaz transfer dönemi ne zaman başlayacak? Ne zaman bitecek?

2024-2025 TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? NE ZAMAN BİTECEK?

TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'de transfer dönemi 24 Haziran - 13 Eylül arasında yapılacak. Süper Lig'de yeni sezon ise 9 Ağustos 2024'te başlayacak ve 1 Haziran 2025'te sona erecek.

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