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İSTANBUL'UN FETHİ NE ZAMAN? | İstanbul'un fethinin kaçıncı yılı? Ne zaman başladı, kaç gün sürdü, kaç asker öldü?

İstanbul'un fethi, Osmanlı Devleti'nin en büyük zaferlerinden biri olarak kabul edilmekle birlikte tarihin seyrini değiştiren dönüm noktaları arasında gösterilmektedir. Fatih Sultan Mehmet'in liderliğinde gerçekleştirilen fetih tüm dünya ülkelerinde büyük yankı uyandırırken İstanbul'un fethinin yıldönümünde arama motorlarında 'İstanbul'un fethi ne zaman? İstanbul'un fethinin kaçıncı yılı? Ne zaman başladı, kaç gün sürdü, kaç asker öldü?' sorularının cevabı araştırılıyor. Tüm detaylar ve merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:20 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:20
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İSTANBUL'UN FETHİ NE ZAMAN? | İstanbul'un fethinin kaçıncı yılı? Ne zaman başladı, kaç gün sürdü, kaç asker öldü?

İSTANBUL'UN FETHİ NE ZAMAN? | O dönemde Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul, Doğu ve Batı ticaret yollarının kavşağında stratejik bir konuma sahipti. İstanbul'u fethetme hayaliyle yetişen ve 21 yaşında tahta çıkan Fatih Sultan Mehmet ise, göreve gelir gelmez bu hayalini gerçekleştirmek için hazırlıklara başladı. Başta Osmanlı İmparatorluğu ve Bizans Devleti olmak üzere tüm dünyada dönüm noktası kabul edilen İstanbul'un fethine ilişkin detayları sizler için derledik.

İSTANBUL'UN FETHİNİN KAÇINCI YILDÖNÜMÜ?

İstanbul'un fethi 29 Mayıs 1453 tarihinde tamamlandı. Her yıl 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethi kutlamaları yapılırken 2024 yılında fethinin 571. yıldönümü kutlanacak.

İSTANBUL'UN FETHİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Fetih öncesi dönemde, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi için geniş bir askeri ve siyasi hazırlık yaptığı biliniyor. Bu hazırlıklar arasında ordunun donatılması, gemilerin inşası, kuşatma tekniklerinin geliştirilmesi ve diplomatik ilişkilerin yönetilmesi bulunuyordu. İstanbul'un fethi, 6 Nisan 1453 tarihinde başladı ve 29 Mayıs 1453 tarihinde sona erdi.

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İSTANBUL'UN FETHİ KAÇ GÜN SÜRDÜ?

6 Nisan'da başlayan ve 29 Mayıs'ta sona eren İstanbul'un fethi sırasında, yaklaşık olarak 53 gün süren bir kuşatma ve çatışma yaşandı. 29 Mayıs 1453 tarihinde, Osmanlı ordusu İstanbul'u kuşattı ve şehri savunan Bizans İmparatorluğu güçleriyle şiddetli çatışmalara girdi.

Fatih Sultan Mehmet, stratejik olarak şehri kuşatmak için boğazın Rumeli yakasına büyük bir topçu bataryası kurdu ve bunun yanı sıra denizden de kuşatmayı sıkılaştırdı. Kuşatma, şehrin surlarının yıkılması ve surların içine girmesiyle sonuçlandı. Bu surların yıkılmasında kullanılan toplar, o dönemin en modern top teknolojisi olan devasa toplardı. Son çarpışmalar ve savaşın sona ermesinin ardından, İstanbul'un fethi gerçekleşti ve Fatih Sultan Mehmet şehre girdi.

İSTANBUL'UN FETHİ SIRASINDA KAÇ ASKER ÖLDÜ?

İstanbul'un fethi sırasında yaşanan çatışmalarda ölen askerlerin kesin sayısı tam olarak bilinmemektedir, çünkü o dönemdeki savaşlarda kayıtlar eksik veya belirsiz olabilir. Ancak tarihçiler, çatışmalarda ölen askerlerin sayısının oldukça yüksek olduğunu tahmin etmektedirler. Bazı tahminler, her iki taraftan toplamda 50 ila 80 bin arasında askerin öldüğünü öne sürmektedir. Bu sayılar, savaşın şiddetli ve uzun süren karakterini yansıtmaktadır.

OSMANLI ORDUSU KAÇ ASKERLE İSTANBUL'U FETHETTİ?

Osmanlı ordusunun mevcudu hakkında çeşitli düşünceler bulunmaktadır, Hammer'a göre 250.000, Barbaro'ya göre 160.000, Sfrantzes ve Dukas'a göre 200.000 asker idi.

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