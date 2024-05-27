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DGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN? | 2024 DGS geç başvuruları ne zaman başlıyor, bitiyor? Geç başvuru ücreti ne kadar?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım devam ederken 2 yıllık ön lisans ya da meslek yüksekokulu okuyan adaylar, eğitimini 4 yıla tamamlamak amacıyla gireceği sınav için gün sayıyor. 20 Mayıs'ta sona eren başvuru sürecini kaçıran adaylara ikinci kez şans verilirken geç başvuru imkanından yararlanacaklar arama motorlarında 'DGS geç başvuru ne zaman? 2024 DGS geç başvuruları ne zaman başlıyor, bitiyor? Geç başvuru ücreti ne kadar?' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 12:40 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 12:50
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DGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN? | 2024 DGS geç başvuruları ne zaman başlıyor, bitiyor? Geç başvuru ücreti ne kadar?

DGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN? | Üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar için her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) başvurular sona erdi. Başvuru tarihlerini kaçıran ancak sınava girmek isteyen adaylara ikinci bir şans olarak belirlenen geç başvuru ise DGS adayları için en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki DGS geç başvuru ne zaman? 2024 DGS geç başvuruları ne zaman başlıyor, bitiyor? Geç başvuru ücreti ne kadar?

2024 DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

DGS'ye geç başvurular 28 Mayıs'ta alınacak. Sabah 10.00'da başlaması beklenen başvurular, aynı gün saat 23.59'a kadar devam edecek.

2024 DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2024 DGS geç başvuru ücret, ÖSYM tarafından geç başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla netleşecek. Ancak başvuru sürecinde DGS'ye katılmak isteyen adaylar, 590,00 TL ücret yatırdı. Geç başvurularda sınav ücretinin yüzde 50 daha fazla ödendiği bilinirken DGS geç başvuru yapan adayların 885 TL ödeme yapması bekleniyor.

2024 DGS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

ÖSYM'nin başvuru kılavuzunu yayımlamasıyla adaylar DGS başvurularını ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile yapılabilecek. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresine girip, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek başvurularını yapabilecek.

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