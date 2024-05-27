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PAPUA YENİ GİNE NEREDE? | Papua Yeni Gine hangi kıtada, nüfusu kaç, başkenti neresi?

Küçük bir ada ülkesi olan Papua Yeni Gine, Okyanusya'da, Avustralya'nın kuzeyinde yer alan ve Yeni Gine adasının doğu yarısında bulunmaktadır. ürkiye, Kuzey Yarımküre'de, Avrupa ve Asya'nın kesişim noktasında bulunurken, Papua Yeni Gine, Güney Yarımküre'de, Avustralya'nın kuzeyinde yer alır. Coğrafi olarak Türkiye'nin doğusunda, Asya ve Avustralya'nın ötesinde, Büyük Okyanus'un batısında yer alır. Peki Papua Yeni Gine nerede? Papua Yeni Gine hangi kıtada, nüfusu kaç, başkenti neresi? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 14:20 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 14:20
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PAPUA YENİ GİNE NEREDE? | Papua Yeni Gine hangi kıtada, nüfusu kaç, başkenti neresi?

PAPUA YENİ GİNE NEREDE? | 16 Eylül 1975'te Avustralya'dan bağımsızlığını kazanmış bir ada ülkesi olan Papua Yeni Gine, 800'den fazla dile ev sahipliği yapmaktadır. Dağlık bölgeler, tropikal yağmur ormanları ve kıyı şeridi ile çeşitli bir coğrafyaya sahip olan Papua Yeni Gine'deki bu çeşitlilik, hem biyolojik hem de kültürel anlamda büyük bir zenginlik sunar. Ülkemizde de oldukça merak duyulan ülkelerden biri olan bu küçük ada ülkesi hakkında tüm merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

PAPUA YENİ GİNE NEREDE? HANGİ KITADA?

Papua Yeni Gine, Okyanusya kıtasında yer almaktadır. Okyanusya, Büyük Okyanus'un (Pasifik Okyanusu) ortasında ve güneyinde yer alan birçok ada ve adacığı kapsayan bir coğrafi bölgedir. Papua Yeni Gine, bu bölgenin Melanezya alt bölgesinde bulunur.

Komşuları: Papua Yeni Gine, batısında Endonezya ile kara sınırını paylaşır. Bu sınır, Yeni Gine adasının batı yarısını kapsayan Papua ve Papua Barat bölgeleriyle ayrılır.

Yakın Ülkeler: Papua Yeni Gine'nin kuzeydoğusunda Solomon Adaları, doğusunda ise Pasifik Okyanusu yer alır. Güneyinde Avustralya bulunmaktadır ve iki ülke arasında Torres Boğazı bulunur.

PAPUA YENİ GİNE BAŞKENTİ NERESİ?

Ülkenin başkenti Port Moresby'dir ve bu şehir, ülkenin güneydoğusunda, Papaz Körfezi'nin kıyısında yer alır. Papua Yeni Gine'nin başkenti ve en büyük şehri olan Port Moresby, ülkenin politik, ekonomik ve kültürel merkezidir. Şehir, 1873 yılında Britanyalı kaptan John Moresby tarafından keşfedilmiş ve babası Amiral Sir Fairfax Moresby'nin onuruna isimlendirilmiştir. 19. yüzyılın sonlarına doğru Britanya kolonisi haline gelmiş ve II. Dünya Savaşı sırasında stratejik bir nokta olmuştur.

PAPUA YENİ GİNE NÜFUSU KAÇ?

2023 yılı verilerine göre Papua Yeni Gine'nin nüfusu yaklaşık 9 milyon civarındadır (2023 verilerine göre). Ülkenin nüfusu hızla artmaktadır ve nüfus yapısı gençtir. Papua Yeni Gine, dünyanın en çeşitli etnik yapılarından birine sahiptir. Ülkede 800'den fazla dil konuşulmakta olup, her dil genellikle belirli bir etnik grup veya kabileye aittir. Melanezyalılar, ülkenin ana etnik grubunu oluşturur, ancak Polinezyalılar, Mikronezyalılar ve diğer küçük etnik gruplar da bulunmaktadır. Nüfusun büyük bir kısmı kırsal alanlarda ve köylerde yaşar, geçimlik tarım yaygındır. Ancak, şehirleşme oranı da artmaktadır ve Port Moresby gibi şehirlerde daha modern yaşam tarzları görülmektedir.

PAPUA YENİ GİNE RESMİ DİLİ NEDİR?

Resmi diller İngilizce, Tok Pisin ve Hiri Motu'dur. Tok Pisin, nüfusun büyük bir kısmı tarafından konuşulan yaygın bir dildir. Hiri Motu ise bazı bölgelerde kullanılır. İngilizce ise eğitim ve resmi iletişimde önemli bir rol oynar.

PAPUA YENİ GİNE DİNİ NEDİR?

Nüfusun büyük çoğunluğu Hristiyan olup, çeşitli mezhepler (Katolik, Anglikan, Lutheren, Yedinci Gün Adventistleri) bulunur. Bunun yanı sıra, yerel inanışlar ve animizm de bazı topluluklar arasında yaygındır.

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