Haberler Haberler 29 MAYIS TATİL Mİ? | 29 Mayıs İstanbul'un fethi resmi tatil mi? Okullar, bankalar, kargolar, eczaneler, devlet kurumları açık mı?

29 MAYIS TATİL Mİ? | 29 Mayıs İstanbul'un fethi resmi tatil mi? Okullar, bankalar, kargolar, eczaneler, devlet kurumları açık mı?

29 Mayıs İstanbul'un fethi, her yıl olduğu gibi 2024 yılında da tüm yurtta coşku ve heyecanla kutlanıyor. Fatih Sultan Mehmet'in Bizans ile girdiği mücadelenin sonucunda Türk topraklarına kattığı İstanbul, Osmanlı'nın en büyük zaferlerinden biri olarak bilinirken 29 Mayıs'ın tatil edilip edilmediği de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 29 Mayıs tatil mi? 29 Mayıs İstanbul'un fethi resmi tatil mi? Okullar, bankalar, kargolar, eczaneler, devlet kurumları açık mı? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 10:55 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:20
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29 MAYIS TATİL Mİ? | 29 Mayıs İstanbul'un fethi resmi tatil mi? Okullar, bankalar, kargolar, eczaneler, devlet kurumları açık mı?

29 MAYIS TATİL Mİ? | Fatih Sultan Mehmet'in Bizans'ın başkenti İstanbul'un fethiyle çağ kapatıp çağ açan ve Türk'ün gücünü herkese gösteren bu önemli olay, 6 Nisan'da başlayıp 29 Mayıs'ta sona erdi. Yüzyıllar boyunca birçok medeniyetin gözdesi olan İstanbul, fethedilerek Osmanlı İmparatorluğu himayesine geçti ve Orta Çağ'ı bitirip Yakın Çağ'ı başlatan olay oldu. Türkiye'de görkemli etkinliklerle kutlanan 29 Mayıs'ın tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 29 Mayıs tatil mi? 29 Mayıs İstanbul'un fethi resmi tatil mi? Okullar, bankalar, kargolar, eczaneler, devlet kurumları açık mı?

29 MAYIS İSTANBUL'UN FETHİ RESMİ TATİL Mİ?

Türk tarihi açısından büyük öneme sahip olsa da 29 Mayıs İstanbul'un fethi resmi tatil değildir. Ülke genelinde çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanacak bu önemli günde okullar ve iş yerleri açık olacak.

OKULLAR, BANKALAR, KARGOLAR, ECZANELER, DEVLET KURUMLARI AÇIK MI?

29 Mayıs 2024 Çarşamba günü okullar, bankalar, kargolar, eczaneler ve devlet kurumları faaliyet gösterecek.

İSTANBUL'UN FETHİNİN KAÇINCI YILDÖNÜMÜ?

İstanbul'un fethi 29 Mayıs 1453 tarihinde tamamlandı. Her yıl 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethi kutlamaları yapılırken 2024 yılında fethinin 571. yıldönümü kutlanacak.

İSTANBUL'UN FETHİ KAÇ GÜN SÜRDÜ?

6 Nisan'da başlayan ve 29 Mayıs'ta sona eren İstanbul'un fethi sırasında, yaklaşık olarak 53 gün süren bir kuşatma ve çatışma yaşandı. 29 Mayıs 1453 tarihinde, Osmanlı ordusu İstanbul'u kuşattı ve şehri savunan Bizans İmparatorluğu güçleriyle şiddetli çatışmalara girdi.

Fatih Sultan Mehmet, stratejik olarak şehri kuşatmak için boğazın Rumeli yakasına büyük bir topçu bataryası kurdu ve bunun yanı sıra denizden de kuşatmayı sıkılaştırdı. Kuşatma, şehrin surlarının yıkılması ve surların içine girmesiyle sonuçlandı. Bu surların yıkılmasında kullanılan toplar, o dönemin en modern top teknolojisi olan devasa toplardı. Son çarpışmalar ve savaşın sona ermesinin ardından, İstanbul'un fethi gerçekleşti ve Fatih Sultan Mehmet şehre girdi.

İSTANBUL'UN FETHİ SIRASINDA KAÇ ASKER ÖLDÜ?

İstanbul'un fethi sırasında yaşanan çatışmalarda ölen askerlerin kesin sayısı tam olarak bilinmemektedir, çünkü o dönemdeki savaşlarda kayıtlar eksik veya belirsiz olabilir. Ancak tarihçiler, çatışmalarda ölen askerlerin sayısının oldukça yüksek olduğunu tahmin etmektedirler. Bazı tahminler, her iki taraftan toplamda 50 ila 80 bin arasında askerin öldüğünü öne sürmektedir. Bu sayılar, savaşın şiddetli ve uzun süren karakterini yansıtmaktadır.

OSMANLI ORDUSU KAÇ ASKERLE İSTANBUL'U FETHETTİ?

Osmanlı ordusunun mevcudu hakkında çeşitli düşünceler bulunmaktadır, Hammer'a göre 250.000, Barbaro'ya göre 160.000, Sfrantzes ve Dukas'a göre 200.000 asker idi.

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