Beşiktaş'ta Boateng'in son durumu ne? Görüşme...
Geçtiğimiz ara transfer döneminde büyük umutlarla Beşiktaş'ta transfer olan yıldız futbolcu Kevin Prince Boateng'in geleceği merak konusuydu. İtalyan medyası, Gana medyasını kaynak gösterdiği haberde oyuncunun geleceğine ilişkin önemli bir haberin okuyucularına aktardı. İşte yaşananlar...
Kevin Prince Boateng Beşiktaş'ta kalacak mı? Fiorentina'ya mı dönecek? Bu sorunun cevabı kısa zamanda yanıt bulacak...
İtalyan medyası, Gana medyasını kaynak gösterdiği haberde oyuncunun Fiorentina'ya döneceğini ifade etti.
1 AY ÖNCE GÖRÜŞTÜLER
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beşiktaş ve Kevin Prince Boateng'in görüşmesi 1 ay öncesine dayanıyor ve taraflar, anlaşma sağlayamadı.
Kevin Prince Boateng, bu sezon Süper Lig'de 6 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.
- 03.06.2020
- Güncelleme: 03.06.2020 12:52
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta Boateng'in son durumu ne? Görüşme... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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