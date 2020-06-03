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03 Haziran 2020, Çarşamba
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'ta Boateng'in son durumu ne? Görüşme...

Beşiktaş'ta Boateng'in son durumu ne? Görüşme...

Geçtiğimiz ara transfer döneminde büyük umutlarla 'ta transfer olan yıldız futbolcu 'in geleceği merak konusuydu. İtalyan medyası, Gana medyasını kaynak gösterdiği haberde oyuncunun geleceğine ilişkin önemli bir haberin okuyucularına aktardı. İşte yaşananlar...

'ta kalacak mı? Fiorentina'ya mı dönecek? Bu sorunun cevabı kısa zamanda yanıt bulacak...

İtalyan medyası, Gana medyasını kaynak gösterdiği haberde oyuncunun Fiorentina'ya döneceğini ifade etti.

1 AY ÖNCE GÖRÜŞTÜLER

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beşiktaş ve Kevin Prince Boateng'in görüşmesi 1 ay öncesine dayanıyor ve taraflar, anlaşma sağlayamadı.

Kevin Prince Boateng, bu sezon Süper Lig'de 6 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

  1. 03.06.2020
  2. Güncelleme: 03.06.2020 12:52
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