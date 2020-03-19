Beşiktaş'tan koronavirüs tedbiri! Tüm uçuşlar yasaklandı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Mart 2020, Perşembe
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'tan koronavirüs tedbiri! Tüm uçuşlar yasaklandı

Beşiktaş'tan koronavirüs tedbiri! Tüm uçuşlar yasaklandı

, liglerin ertelenmesinin ardından alınan önlemlere dair bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada; futbolcuların acil ihtiyaçlar dışında evden çıkmamaları ve seyahati yapmamaları istenmiş, ayrıca mağazaları geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde 'da düzenlenen, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili sürecin değerlendirildiği toplantıda; , , voleybol ve hentbol liglerinin ertelenmesine karar verilmesinin ardından 'ta başkanlığında yönetim kurulu toplandı.

Beşiktaş yönetimi, sporcular ile teknik heyetlerin yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınından korunmaları amacıyla bir dizi tedbiri uygulama kararı aldığını açıkladı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN ALDIĞI KARARLAR

Sporcularımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak dışında evlerinden çıkmamaları istenmiş, seyahati yapamayacakları bildirilmiştir.

Futbol, basketbol, voleybol ve hentbol liglerinin yeni fikstür planlamaları belli olana kadar tüm sporcularımıza ve çalışanlarımıza izin verilmiş, tesislerimizdeki faaliyetler sonlandırılmıştır.

Kulüp bünyesindeki çalışanlarımıza konu ile ilgili bilgilendirme yapılıp ikinci bir duyuruya kadar evlerinden çalışmaları istenmiştir.

mağazalarımız, çalışanlarımız ve taraftarlarımızın sağlığı açısından geçici olarak kapatılmıştır.

  1. 19.03.2020
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