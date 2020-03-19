Beşiktaş'tan koronavirüs tedbiri! Tüm uçuşlar yasaklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili sürecin değerlendirildiği toplantıda; futbol, basketbol, voleybol ve hentbol liglerinin ertelenmesine karar verilmesinin ardından Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi başkanlığında yönetim kurulu toplandı.

Beşiktaş yönetimi, sporcular ile teknik heyetlerin yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınından korunmaları amacıyla bir dizi tedbiri uygulama kararı aldığını açıkladı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN ALDIĞI KARARLAR

Sporcularımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak dışında evlerinden çıkmamaları istenmiş, yurt dışı seyahati yapamayacakları bildirilmiştir.

Futbol, basketbol, voleybol ve hentbol liglerinin yeni fikstür planlamaları belli olana kadar tüm sporcularımıza ve çalışanlarımıza izin verilmiş, tesislerimizdeki faaliyetler sonlandırılmıştır.

Kulüp bünyesindeki çalışanlarımıza konu ile ilgili bilgilendirme yapılıp ikinci bir duyuruya kadar evlerinden çalışmaları istenmiştir.

Kartal Yuvası mağazalarımız, çalışanlarımız ve taraftarlarımızın sağlığı açısından geçici olarak kapatılmıştır.