Beşiktaş'tan koronavirüs tedbiri! Tüm uçuşlar yasaklandı
Beşiktaş, liglerin ertelenmesinin ardından alınan önlemlere dair bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada; futbolcuların acil ihtiyaçlar dışında evden çıkmamaları ve yurt dışı seyahati yapmamaları istenmiş, ayrıca Kartal Yuvası mağazaları geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili sürecin değerlendirildiği toplantıda; futbol, basketbol, voleybol ve hentbol liglerinin ertelenmesine karar verilmesinin ardından Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi başkanlığında yönetim kurulu toplandı.
Beşiktaş yönetimi, sporcular ile teknik heyetlerin yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınından korunmaları amacıyla bir dizi tedbiri uygulama kararı aldığını açıkladı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN ALDIĞI KARARLAR
Sporcularımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak dışında evlerinden çıkmamaları istenmiş, yurt dışı seyahati yapamayacakları bildirilmiştir.
Futbol, basketbol, voleybol ve hentbol liglerinin yeni fikstür planlamaları belli olana kadar tüm sporcularımıza ve çalışanlarımıza izin verilmiş, tesislerimizdeki faaliyetler sonlandırılmıştır.
Kulüp bünyesindeki çalışanlarımıza konu ile ilgili bilgilendirme yapılıp ikinci bir duyuruya kadar evlerinden çalışmaları istenmiştir.
Kartal Yuvası mağazalarımız, çalışanlarımız ve taraftarlarımızın sağlığı açısından geçici olarak kapatılmıştır.
- 19.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan koronavirüs tedbiri! Tüm uçuşlar yasaklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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