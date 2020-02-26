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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Bounedjah sürprizi

Bounedjah sürprizi

Teknik patron , yönetime gelecek sezon mutlaka skor üretecek Lewandowski tarzında bir forvet gerektiği yönünde rapor vermişti. Siyah-beyazlıların gündemine gelen son ismin olduğu bildirildi.

Teknik patron , yönetime gelecek sezon mutlaka skor üretecek Lewandowski tarzında bir forvet gerektiği yönünde rapor vermişti. Siyah-beyazlıların gündemine gelen son ismin olduğu bildirildi. Cezayirli golcünün son 10 yıldır forma giydiği hiçbir takımda 10 golün altına düşmediği, 5 sezonda ise 29, 28, 48 ve 22 gol olmak üzere toplamda 134 gol atmasının rakamsal olarak Sergen'i de etkilediği bildirildi. 'da forma giyen 28 yaşındaki oyuncunun 2024'e kadar sözleşmesi var.

ELNENY YERİNE FATİH AKSOY!
Yönetim kiralık oynayan futbolcuların yerini genç isimlerle doldurmayı hedefliyor. Maliyeti nedeniyle Elneny'yi gönderecek olan , 'a kiralık yolladığı Fatih Aksoy'u tekrar çağırıp Elneny'nin boşluğunu doldurmayı planlıyor.

  1. 26.2.2020
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