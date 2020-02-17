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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Donati: Karius’a haksızlık yapıldı

Donati: Karius’a haksızlık yapıldı

Lecce forması giyen , 'dan eski takım arkadaşı 'a haksızlık yapıldığını belirtti.

Lecce forması giyen , 'dan eski takım arkadaşı 'a haksızlık yapıldığını belirtti. İtalyan defans oyuncusu, "Karius finalinde yediği gollerle çok eleştirildi ama Liverpool'un Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasında onun katkısı çok büyüktü" diye konuştu. Alman file bekçisi, 'taki performansıyla da çok eleştiri alıyor.
  1. 17.2.2020
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